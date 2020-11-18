طرق تنسيق الأزياء البرتقالية للمحجبات من منة السني

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 18 نوفمبر 2020 10:45 مساءً - رغم اختلاف ألوان البشرة بين الأفراد واختلاف الأذواق كذلك، فإنّ اللون البرتقالي نجح في إعطاء الكثير من الأشخاص إطلالة منعشة وأنيقة سواء في الصيف أو الشتاء، ولأنه من أكثر الألوان الرائجة للموسم الحالي جمعنا لكِ عدة إطلالات بتنسيقات مختلفة من مدونة الموضة منة السني، حيث يتابع حسابها على إنستجرام قرابة المليوني متابع، فاختاري من إطلالاتها بعض الأفكار المناسبة لكِ.



إطلالات البنطالونات البرتقالية من منة السني

إطلالات البنطالونات البرتقالية من منة السني



اعتمدت منة السني خيارات البنطالونات البرتقالية لمظهر عصري مواكب للموضة، ومنها أطلت ببنطال من القطن البرتقالي مع بلوزة بيضاء مزينة برسومات كرتونية ملونة مع حذاء رياضي أبيض وحقيبة سوداء، واعتمدت حجابها بدرجات اللونين البرتقالي والزهري لخيار عصري يتسم بالمرح، وفي إطلالة أخرى ظهرت ببنطال بدرجة داكنة من البرتقالي مع تيشيرت بدرجة أفتح من اللون البرتقالي، وأكملتهما بقميص طويل أسود مزين بطبعات برتقالية، واختارت إكسسوارات الإطلالة باللون الأسود لخيار أنيق ومناسب للمشاوير اليومية.

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خيارات الفساتين البرتقالية بأسلوب منة السني

خيارات الفساتين البرتقالية بأسلوب منة السني



فضلت منة السني التألق بفساتين كاجوال برتقالية للمسة شبابية منعشة، واختارت فستانًا برتقاليًّا مزينًا بمطاط على الخصر والأسفل مع إكسسوارات ذهبية وحجاب أصفر مطبوع بالأبيض لخيار أنيق وناعم، ونسقت في إطلالة أخرى فستانًا برتقاليًّا مزينًا بحزام بني للخصر مع حقيبة وحجاب ملونين بعدة ألوان لخيار عصري مناسب للفتيات بمختلف أعمارهن.

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تصميمات البلوزات المختلفة باللون البرتقالي

تصميمات البلوزات المختلفة باللون البرتقالي



نسقت منة السني البلوزات البرتقالية بعدة طرق، ومنها تألقت ببلوزة صوفية برتقالية مع بنطال واسع باللون الأبيض المخطط طوليًّا بتدرجات البني ليضفي عليها مظهرًا أكثر طولًا وأضافت لها إكسسوارات من القش للمسة مميزة، وارتدت في الإطلالة الثانية بلوزة برتقالية عملية مع بنطال أزرق واسع وأكملت إكسسوارات الإطلالة باللون البرتقالي لمظهر رسمي بأسلوب شبابي، وفي إطلالة شبابية مناسبة لفتيات الجامعة ظهرت السني بتيشيرت برتقالي مكتوب بالأسود مع بنطال أسود وقميص أبيض مفتوح للمسة كلاسيكية بسيطة، وفي خيار شبابي أطلت ببنطال ضيق أسود مع بلوزة برتقالية طويلة مصممة بفتحتين جانبيتين.

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تنسيقات اللون البرتقالي مع قطع الجينز

تنسيقات اللون البرتقالي مع قطع الجينز



تتلاءم قطع الجينز المختلفة بشكل كبير مع اللون البرتقالي، لذا تجملت منة السني ببنطال من الجينز البرتقالي مع تيشيرت سماوي ومعطف برتقالي طويل، وأكملت إكسسوارات الإطلالة بالألوان الحيادية الأخرى، وارتدت في الإطلالة الثانية بنطالاً من الجينز الأزرق مع بلوزة برتقالية وقميص كاروهات اللون البني والبرتقالي لمظهر مناسب للخريف، كما اختارت بلوزة برتقالية مع بنطال واسع باللون الأبيض ومعطف من الجينز الأزرق المزين بفصوص مختلفة، وأكملت مظهرها بإكسسوارات بيضاء مع حقيبة برتقالية للمسة عصرية مميزة، ونسقت في الإطلالة الرابعة بلوزة برتقالية مرسومة بالأسود مع بنطال أبيض ومعطف من الجينز الأزرق، وأكملت إكسسوارات الإطلالة بألوان أزيائها، وفي الإطلالة الأخيرة تأنقت بتيشيرت وحجاب باللون البرتقالي المزين بطبعات ملونة مع بنطال من الجينز الأزرق ومعطف من الجينز البني لخيار ناعم ومناسب للخريف.

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