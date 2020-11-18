عبايات بأكمام الجرس موضة ٢٠٢١

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 18 نوفمبر 2020 10:45 مساءً - تتجدد صيحات العبايات كل موسم لتواكب أجواءه والتغيرات المختلفة فيه، وفي عام ٢٠٢١ عادت لنا صيحة العبايات المصممة بأكمام الجرس؛ كونها من الأفكار المميزة التي تم اعتمادها بموديلات العبايات، ويفضلها الكثير من الفتيات، لما تمنحهن من لمسة عصرية مصممة بأسلوب كلاسيكي ناعم، لذا رصدنا لكِ من المُدونات الخليجيات على إنستجرام عدة تصميمات يمكنك اعتمادها فور دخول عام ٢٠٢١، لتحصلي على إطلالة بسيطة ومبهرة.



عبايات سوداء مصممة بأكمام الجرس

عبايات سوداء



الكثير من النساء يفضلن الاعتماد على العبايات السوداء بتصميماتها المختلفة، ولأن العبايات المصممة بأكمام الجرس من صيحات الموضة الرائجة للعام المقبل، يمكنك إضافتها لعبايتك لتحصلي على لمسة عصرية مبهرة، ومن أبرز التصميمات التي يمكنك اختيارها استوحينا لكِ عباية سوداء مصممة بقصة منسدلة مزينة بياقة معطف البليزر في الرقبة، مع أكمام الجرس لخيار عصري بأسلوب كلاسيكي ناعم، أو ارتدي عباية بدرجة باهتة من الأسود المزين بخطوط سوداء في المنتصف مع أكمام الجرس، ويمكنك تزيين هذه العباية بحذاء شفاف مزين بفصوص من اللؤلؤ لمظهر مميز وأنيق، كما يمكنك التألق بعباية مطرزة على الأطراف بالأسود ومُكمَّلة بقماش شفاف من الشيفون على الأطراف لخيار مناسب للحفلات الضخمة، أو اعتمدي في مناسباتك عباية من الساتان الأسود المزين بقماش مزين بفصوص صغيرة من اللؤلؤ ومصممة بأكمام الجرس.

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عبايات ملونة مصممة بأكمام الجرس

عبايات ملونة



إن كنتِ من الفتيات الشابات اللواتي يملن للعبايات الملونة والعصرية، يمكنك اتباع صيحة أكمام الجرس بعدة طرق، منها اختيار عباية بدرجة فاتحة من البنفسجي المزين بأكمام الجرس ومصممة بربطات مميزة في المنتصف، لإضافة لمسة حيوية على مظهرك، أو نسقي عباية رمادية بقصة منسدلة وأكمام مصممة بقصة الجرس مع حذاء وحقيبة تزينهما الفصوص الصغيرة لمواكبة خطوط الموضة بأسلوب بسيط ومناسب للمشاوير اليومية، أما إذا كنتِ بحاجة لعباية رسمية للعمل أو الخروجات المختلفة فارتدي عباية من قماش الكتان المصمم بياقة معطف البليزر مع أكمام الجرس واختاري حقيبتك وحذائك بألوان حيادية كالأبيض والبني، لتناسب الإطلالات الصباحية والمسائية، ولإطلالة مميزة مفعمة بالأنوثة ارتدي هذا التصميم باللون الزهري وأكملي مظهرك بإكسسوارات يدين متعددة باللون الذهبي.