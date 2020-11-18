"هتكشف كواليس علاقتهم".. خطيبة تامر عاشور السابقة لمتابعيها: هجاوب على أي أسئلة

علاقات و مجتمع

أعلنت ملكة جمال الكون السابقة، دارين حلمي، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، أنها سترد على كافة الشائعات والتفاصيل حول علاقتها بخطيبها السابق، الفنان تامر عاشور.

وكتبت "حلمي": "مساء الخير عليكم، انتظروا مني بوست مُفصل هرد فيه على الشائعات والاتهامات اللي كتير من الناس سألوني عنها بخصوص علاقتي السابقة بخطيبي تامر عاشور، وبقدر المستطاع هجاوب عن أي أسئلة".

وكانت أثارت، ملكة جمال الكون السابقة، الجدل حول علاقتها بـ"عاشور" منذ أيام، بعدما شاركت متابعيها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، بصور لها، مُرفقة معها تساؤلًا: "لو اتعرض عليكم فرصة رجوع لشخص بتحبه بس إديته فرص كتير وضيعها هتديله آخر فرصة ولا، وليه اه وليه لأ؟".

وسرعان ما تفاعل متابعوها مع السؤال بين القبول والرفض، حيث ذهب البعض إلى أن "دارين" تتحدث عن علاقتها الشخصية، خاصة أنها وعاشور انفصلا وعادا للارتباط مرة أخرى عدة مرات.

يذكر أن "عاشور ودارين" ارتبطا في بداية العام الماضي بعد قصة حب كبيرة، لكن دبت الخلافات بينهما وانتهت العلاقة، ثم عادا من جديد في نوفمبر من العام الماضي، قبل أن ينفصلا مرة أخرى.

زوجة تامر عاشور تعلن انفصالها عنه

وكانت تصدرت زوجة الفنان تامر عاشور المشهد منذ أيام، بعدما أعلنت عبر خاصية "أستوري" على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، انفصالها عنه، بالرغم من عدم حدوث طلاق رسمي حتى الآن، عقب 5 أشهر من عودة علاقتهما، بعد انفصال دام لأكثر من عام ونصف العام.

وجاء ذلك ردًا على تساؤلات جمهورها عن علاقتها بـ"عاشور"، حيث أكدت سمر أبو شقة أنها تقيم حاليًا في منزل آخر بعيدًا عن زوجها: "إحنا منفصلين وأنا طالبة الطلاق من كتير.. متمسكة بالطلاق وخلاص قرب".