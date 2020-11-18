صافيناز عن أسباب انفصالها عن زوجها: كل الناس بتبص عليا وهو بيبص لغيري

علاقات و مجتمع

كشفت الراقصة الاستعراضية صافيناز، عن أسرار علاقتها بزوجها السابق، وغيرتها الشديدة عليه، وأسباب طلاقها منه، خلال استضافتها بأحد البرنامج التليفزيونية.

وقالت صافيناز، خلال اللقاء: "العيب اللي كان فيه موجود بنسبة 99% من الرجالة، كان بيحب الستات، ولما كنت بمشي معاه كانت الرجالة كلها بيتفرجوا عليا وهو بيتفرج على ستات تانية".

واستطردت الراقصة الاستعراضية: "هو كان بيحبني أوي، بس عينيه كانت زايغة، وكنت دايمًا بقوله رجلي على رجلك يا روح مامي، وأنا برضو كنت غيرانة جدًا".

وعن سبب طلاقهما، قالت: "سافرت 10 أيام علشان أشوف أهلي في موسكو وكنت هرجع على شرم، ومديرة أعمالي اللي كانت شغالة معايا جابتلي عقد شغل في البحرين لمدة 3 شهور، وأنا وقتها كان بقالي 3 سنين مش برقص، ومضيت العقد من غير ما أرجعله".

وتابعت: "كلمته بعدها قولتله حبيبي أنا هسافر البحرين، قالي طب في فندق إيه هجيلك، قولتله لا ده شغل أنا ماضية 3 شهور، هرقص بس شوية علشان خاطري، قالي لا شغل إيه ده لو في شرط جزائي أنا هدفعه، قولتله عارف هو كام قالي كام قولتله مليون دولار، قالي يخربيتك، وزعل مني زعل جامد".

شائعات ارتباطها بمصطفى شعبان

الجدير ذكره أن صافيناز نشرت عددًا من الصور لها برفقة مصطفى شعبان، في فبراير الماضي، وهي مرتدية فستان زفاف وتاج، بينما كان يرتدي الثاني بدلة الفرح، وردت على تعليقات المتابعين التي باركت لهما الزيجة، وبعد يومين فقط كانت الصور بالفعل منتشرة بشدة على "السوشيال ميديا"، مصاحبه شائعة زواجهما.

ولكن في الحقيقة اتضح أن الصور قديمة، وتعود إلى مشاركتهما في مسلسل "أبو البنات" الذي عُرض في 2016، ولكن عدم رد صافيناز على المباركات أثارت الجدل.