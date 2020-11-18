في ظل كورونا.. طبيب مناعة يوضح خطورة الشراء من الباعة الجائلين أمام المدارس

صحة

مشهد مأساوي يتكرر مع بداية كل عام دراسي، وهو انتشار الباعة الجائلين أمام أبواب المدارس منتظرين خروج الطلبة بعد انتهاء اليوم الدراسي، وزادت خطورة الشراء منهم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتنص المادة "9" لتنظيم عمل الباعة الجائلين، أنه لا يجوز للباعة المتجولين ملاحقة الجمهور بعرض سلعهم أو ممارسة حرفتهم، أو الوقوف في الشوارع والميادين التي يصدر بها قرار من الجهة المختصة.

كما لا يجوز الوقوف بجوار المدارس والأماكن العامة التي تمنع فيها الشرطة وقفهم فيها، لضرورة تقتضيها حركة المرور.

وعن خطورة الشراء من الباعة الجائلين أكد أمجد الحداد، استشاري حساسية ومناعة، أنه يجب تناول الطفل الوجبة الرئيسية بالمدرسة وتجهيز "لانش بوكس" واحتوائه على كافة احتياجاته حتى لا يضطر إلى شراء أغذية من خارج المدرسة مضرة بالصحة.

وأضاف أثناء حديثه لـ "هُن"، أنه يجب تقليل احتكاك أي طفل بأي شخص، للابتعاد عن التجمعات التي تساعد على انتقال فيروس كورونا ووقاية الطفل من التعرض لأي شخص قد يكون مصابًا، مؤكدًا انتقال الفيروس عن طريق التلامس مع البائع، بالإضافة إلى أغذية الباعة الجائلين الغير صحية لعدم وجود رقابة.

ونصح "الحداد"، بضرورة تقديم نصائح للأبناء بخطورة أطعمة الباعة الجائلين لاحتوائها على الفيروسات والبكتيريا.

مواصفات الوجبات الصحية للوقاية من كورونا

تقول ولاء أبو الحجاج، استشاري التغذية العلاجية، لـ"هُن"، إنه مع بداية الدراسة نحتاج إلى ضبط المناعة عند الأطفال، لذلك يجب الحرص على تناول الطلاب وجبة الإفطار قبل الخروج من المنزل، مع الاهتمام بباقي الوجبات.

مكونات وجبة الإفطار

يجب احتوائها على الحديد والفيتامينات للمساعدة على التركيز مثل الفول، وإضافة البيض المسلوق، العيش بلدي، ورش السمسم لفوائده، جرجير وطماطم، أو بليلة باللبن، سندوتش التونة مع الجرجير والطماطم.

"الملح" لا يزيد عن معلقة على مدار اليوم، وشرب كميات كبيرة من الماء، واستبدال السكر بعسل النحل.

قبل الخروج من المنزل مباشرة يتناول الطالب معلقة عسل نحل، وإذا كان مريض سكر يمكن تعويض عسل النحل بالعسل الأسود بكميات قليلة.

وجبة "اللانش بوكس" خلال اليوم الدراسي

زجاجة مياه، عصير طبيعي مثل البرتقال والجوافة مضافًا إليه معلقة عسل وسمسم، تمر بالمكسرات، وتلك المكونات تعتبر وجبة غذائية متكاملة.

قطعة بانية مع ربع رغيف بلدي، مع إضافة السمسم، رغيف كبدة يفيد الأطفال الذين يعانون من نقص الحديد.

وجبة الغذاء بعد العودة للمنزل

العدس مع البطاطس والليمون تعتبر وجبة غذائية متكاملة، ويمكن استكمال الوجبة ببيضة، مكرونة بشاميل، خرشوف باللحمة المفرومة سلطة تحتوي على بقدونس وطماطم وخيار.

وجبة العشاء قبل النوم

السحلب أو بليلة باللبن تساعد على الهدوء والنوم وتحتوى على أوميجا 3، بيتزا في المنزل بالتونة أو اللحمة المفرومة، الفراخ.

وتنصح "أبو الحجاج" باحتواء الوجبات على الليمون، لفوائده في تقوية المناعة.