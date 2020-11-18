على غرار "خيط حرير".. سيدات يكشفن عن معانتهن من حمواتهن: "حرقتني بماية مغلية"

علاقات و مجتمع

مع بدء عرض حلقاته الأولى، تصدر مسلسل "خيط حرير" للفنانة مي عز الدين، تريندات مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب أحداثه التي اتسمت بالتشويق، خاصة بعد اكتشاف سر انتقام "مسك" التي تجسد شخصيتها مي عز الدين، من حماتها بعد إجهاضها واستئصال الرحم دون علمها.

لاقى المشهد تفاعلا كبيرًا من الفتيات والسيدات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث حظت شخصية "مسك" تعاطفًا كبيرًا لما تمر به من أزمة كبيرة مع والدة زوجها، التي تسببت في إجهاضها واستئصال رحمها، وحرمانها من الإنجاب.

بتصحيني من النوم فجأة

عدد من الزوجات، تفاعلن بصورة كبيرة مع ما تمر به شخصية "مسك" خلال أحداث العمل، إذ كشفن عن ما يواجهونه من معاملة سيئة من حمواتهن، خلال فترة الزواج، فتقول "إيمان جلال" 35 عامًا، "من ساعة ما اتجوزت وحماتي بتيجي تبات عندي، مجرد استفزاز ليا، وتصحيني من النوم فجأة وتجبرني أعمل حاجات ليها بدون مقدمات، وأنا مش برضى أرفض عشان بحب جوزي ومش عايزة أخسر علاقتي بيه".

"دعاء منصور" 33 عامًا"، تعاني من تسلط حماتها، وتدخلها في كافة شؤون منزلها وزوجها وأبنائهم الثلاثة، وهو ما أدى إلى انفصالها مرتين عن زوجها، "اتطلقت مرتين بسبب حماتي المفترية، بتدخل نفسها في كل كبيرة وصغيرة في حياتنا، ولو جوزي رفض ده أو واجهها بشكل محترم، تعيط وتفضل تقوله أنت بتيجي على أمك وربنا هيحاسبك علشان تصعب عليه، وده خلاني انفصلت عنه مرتين، ولحد دلوقتي بحاول أمشي الدنيا علشان متطلقش للمرة الثالثة ومحرمش ولادي من أبوهم".

كانت هتعملي عاهة مستديمة

فيما لاقت "حسناء.ع"، معاملة سيئة من والدة زوجها، أدت إلى إصابتها بحروق بالغة، وهو ما جعلها تتطلب الانفصال عن زوجها في سنوات زواجها الأولى، "حماتي من أيام الخطوبة وهي مش قابلاني، علشان كانت عايزة تجوز ابنها لواحدة قربيتهم، وبعد أول سنة ونص جواز، بدأت تعمل مشاكل معايا، وفي مرة طلبت مني أدخل المطبخ وأشيل حلة فيها ماية مغلية من على البوتاجاز بحجة إنها تقيلة عليها، وأنا بشيلها وهي واقفة جمبي، راحت خبطاني على أساس إنها مش واخدة بالها، والماية وقعت على نص جسمي، وعملتلي حروق من الدرجة التانية وقعدت شهور بتعالج، كانت هتعملي عاهة مستديمة، فطلبت الطلاق وقاعدة في بيت أهلي".

وتدور أحداث "خيط حرير" في 35 حلقة، وسط جو من الإثارة والتشويق، ويذاع الساعة 7.45 مساء على قناة "ON"، ويعاد الساعة 1.30 صباحًا، و1 ظهرًا، بينما يعرض على قناة "On Drama" الساعة 10 مساءً، ويعاد الساعة 5 صباحًا، و3 عصرًا.