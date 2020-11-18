فنانات سخرن من إطلالتهن في الزفاف.. منى زكي قطعت الصور وروجينا: أنا عاملة كدة ليه؟

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استضافت النجمة إسعاد يونس في حلقة من برنامج "صاحبة السعادة"، المذاع عبر شاشة فضائية "dmc" الفنانة روجينا وزوجها الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وتحدثا عن كواليس حفل خطبتهما قبل أكثر من 27 عامًا.

وأوضحت روجينا، أنها ارتدت فستان أبيض غير تقليدي تداخل معه اللون الأحمر من الأكتاف والجيبونة، فضلًا عن تسريحة شعر منفوشة وماكياج لامع، مع أقراط كبيرة، وفقًا لما يُناسب خطوط الموضة آنذاك.

وسخرت من إطلالتها في حفل خطبتها، قائلةً "كنت لابسة فستان أبيض في أحمر، لما بتفرج عليه بقول عاملة في نفسي كدة ليه، وشعري ضرباه قد كدة".

الفنانة روجينا ليست الأولى التي تسخر من إطلالتها خلال حفل خطبتها، إذ سبقها العديد من الفنانات، وكانت من بينهن الفنانة منى زكي.

منى زكي: مبحبش صور فرحي وقطعتها كلها

يبدو أن منى زكي لا تحب صور حفل زفافها، رغم حبها لزوجها أحمد حلمي، لدرجة أنها تحدثت في هذا الأمر أكثر من مرة في اللقاءات التليفزيونية، وقالت إنها مزقت كل صور الفرح، بمعرفة أحمد حلمي، "ومزعلش لأني كنت قايلاله أنا مش بحبها ليه".

وعبّرت "منى" عن رغبتها في إقامة حفل زفاف آخر مع حلمي وأطفالهما، يقتصر على الأهل المقربين، فقط، "شكلي مكانش عاجبني في الصور، قطعتها كلها"، ورغم ذلك كان الفرح ملئ بالفقرات الممتعة.