ناهد السباعي تكشف صلة القرابة بينها وبين محمد فوزي: رحم الله أمواتنا (فيديو)

علاقات و مجتمع

مقطع فيديو مصور مدته 5 دقائق و43 ثانية، شاركته الفنانة ناهد السباعي، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، لليوتيوبر إيمان صبحي، تتحدثت خلاله عن مشوار الفنان محمد فوزي الفني.

وأعادت الفنانة مشاركة مقطع الفيديو على حسابها، وكشفت خلال تعليقها عن صلة القرابة التي تجمع بينها وبين الفنان محمد فوزي، قائلة: "ماذا لو محمد فوزي مكنش موجود؟! أنا منزلة الڤيديو عشان ناس كتير متعرفش المعلومات دي عن محمد فوزي، وكمان ناس كتير متعرفش إنه خال أمي يعني جدي".

وتابعت "السباعي" خلال مقطع الفيديو، بالدعاء للفنان الراحل، قائلةً "رحم الله أمواتنا.. شكرا يا إيمان على الڤيديو الجميل ده وبراڤو بجد حلو قوي".

لقى مقطع الفيديو التي شاركته الفنانة استحسان المتابعين، وتفاعل عدد كبير منهم، متبادلين الأدعية والترحم على الفنان الراحل، وكان من أبرز التعليقات: "الله عليكي بجد.. تسمحيلي هشيره انا كمان، كان فنان عظيم أوي، الله يرحمه".

ناهد السباعي ممثلة مصرية، وهي حفيدة الفنان فريد شوقي والفنانة هدى سلطان، والدتها هي المنتجة ناهد فريد شوقي، وخالتها الفنانة رانيا فريد شوقي.

شاركت في عدد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية، كما شاركت في فيلم عالمي بعنوان "بعد الموقعة"، وفاز بجائزة في مهرجان كان عام 2012.

يذكر أن "السباعي" شاركت في موسم رمضان الماضي، من خلال مسلسل "النهاية"، فكرة يوسف الشريف، وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف، وإخراج ياسر سامي، وحقق نجاحاً كبيراً، وشاركها في بطولته عمرو عبدالجليل وسوسن بدر وأحمد وفيق وسهر الصايغ ومحمود الليثي وعدد آخر من النجوم.

وتشارك في مسلسل "في بيتنا روبوت"، من إخراج وليد الحلفاوي، تأليف: أمين جمال، وبطولة كل من دنيا سمير غانم، شيماء سيف، عمرو وهبة، هشام جمال، دلال عبدالعزيز، وليلى أحمد زاهر.