شهيرة: صحابي قالولي السحر بعدك عن جوزك.. واتعالجت بالقرآن

علاقات و مجتمع

علّقت الفنانة شهيرة، على تصريحاتها أمس، مع الإعلامي عمرو الليثي، بشأن تعرضها لأعمال سحر، أبعدتها عن زوجها الفنان الراحل محمود ياسين، قائلة: إن أصدقائها المحيطين بها أكدوا لها ذلك.

وأضافت شهيرة لـ"الوطن": "عندما أصبت بمشكلة في بشرتي، لم أستطع وضع مكياج، وابتعدت عن التمثيل، وأثبتت جميع الفحوصات حساسية بشرتي تجاه مواد التجميل بشكل مفاجيء، فذهبت وقتها إلى فرنسا بحثا عن العلاج، لكن الأطباء أخبروني، أنني بخير وغير مصابة بأي مرض".

وأوضحت: أصدقائي من حولي أكدوا أن ما تعرضت له نتيجة للسحر، لكن أنا من وجهه نظري متعمليش سحر، رغم أنه مذكور بالقرآن، لكنني لا أعتقد بالخرافات والجدل والشعوذة".

وتابعت، "انتهي المرض تلقائيا بعد عامين، خاصة أني كنت أواظب على قراءة القرآن والأحاديث النبوية باستمرار، وكان لها بالغ الأثر في شفائي".

وحلت الفنانة شهيرة، ضيفة على برنامج "واحد من الناس" من تقديم الإعلامي عمرو الليثي، للحديث عن ذكرياتها مع زوجها الفنان الراحل محمود ياسين.

وأكدت شهيرة، أنها سمعت عن وجود محاولات من بعض الفنانات، للقيام بأعمال سحر تضر علاقتها بزوجها، لكنها ترى أن العلاقة لم تتأثر، مشيرة إلى أنها تعرضت لموقف فسره المحيطين بها، بوجود أعمال سحر ضدها.

أوضحت أنها حققت نجاح سينمائي بدورها في فيلم "وصمة عار" ونالت عدة جوائز، كما كانت النجمة الاولى في توزيع الفيديو لأعمالها، وهو ما آثار غيرة إحدى الفنانات، بحسب ما أخبرها أصدقائها.

وتابعت شهيرة، أنها ابتعدت عن التمثيل لمدة سنتين بسبب عدم قدرتها على وضع الماكياج على وجهها لمدة سنتين، ليؤكد لها المحيطين بها وجود أعمال السحر، لكنها لم تفعل أي شيء لمحاولة التخلص منه، حيث انتهى الأمر تلقائيا بعد سنتين.