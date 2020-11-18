بمكون طبيعي واحد فقط.. هكذا تتخلصين من تجاعيد الوجه بسهولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور إبراهيم:

تظهر علامات الشيخوخة مع التقدم في العمر، وهي من الأشياء التي تسبب أزمة لدى الكثير من الأشخاص، وتلجأ السيدات دائما إلى المنتجات التجميلية التي تحتوي على مواد كيميائية تُرهق البشرة وتفسد خلاياها أكثر ما تنفعها وتجملها.

ولكم هل تعلمين أن هناك مكون طبيعي واحد فقط يمكن استخدامه لإخفاء تلك التجاعيد؟ هذا ما يورده لنا موقع "health info". يمكنكِ استخدام بذور الينسون لتصبح بشرتك أصغر سنا حيث إنه يوقف ترهلات الجلد؛ كونه من الأعشاب القوية التي تساعدك على تقليل التجاعيد وإبطاء عملية الشيخوخة، فهو يحتوي على خصائص مضادة للشيخوخة، ويجعلك تتخلص من التجاعيد في غضون أيام قليلة.

كيف تستخدمين بذور اليانسون للتخلص من التجاعيد؟

سوف تحتاجين إلى:

حفنة من اليانسون.

1 كوب ماء.

قدر صغير.

اغلي الماء في وعاء صغير، وضيفي إليها بذور اليانسون واتركها تغلي لبضع دقائق، ثم دعيها تبرد، وبعدها ضعيها في كوب.

كيفية الاستخدام؟

في الصباح، اغسلي وجهك بهذا المزيج، خاصة في المناطق التي بها خطوط وتجاعيد، وستكون بشرتك ناعمة وخالية من التجاعيد وستبدو أصغر سناً، لأنه يعمل على شد الجلد بشكل أكثر فعالية من كريم شد الجلد.