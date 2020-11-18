منهن سميرة أحمد وفاتن حمامة.. فنانات يرفعن شعار "الزواج المدني" لإتمام الحب

علاقات و مجتمع

لايُفرق الحب بين دين وآخر، إذ يجذب صاحبه رغمًا عنه نحو شريكه دون أي تدخل بشري، لتنتهي العلاقة بالزواج رغم اختلاف الأديان، ويرصد "هن" أبرز الفنانات اللاتي رفعن شعار الزواج المدني للفوز بحب العمر:

الفنانة سميرة أحمد

تزوجت من المنتج بطرس زريبات عام 1952 أثناء تصوير فيلم "شم النسيم"، بعد أن طلب الزواج منها، ولكن لم يدم الزواج طويلًا وانتهى بالطلاق، ثم تزوجت من المنتج صفوت غطاس الذي اعتنق الإسلام رغم الانتقادات التي وجهت له.

الفنانة فاتن حمامة

انتهت قصة الحب التي جمعت فاتن حمامة بعمر الشريف بالزواج، رغم اعتناق الأخير المسيحية وإعلانه الإسلام من أجل "فاتن"، تم إعلان الزواج عام 1955 ولكن انفصلا عام 1974.

الفنانة لبنى عبد العزيز

تزوجت الفنانة لبنى عبد العزيز من المنتج رمسيس نجيب، بعد أن التقيها لأول مرة عام 1957.

الفنانة ناهد شريف

تعرفت الفنانة ناهد شريف على صاحب ملهى في لبنان اسمه إدوارد جرجيا، الذي طلب منها الزواج رغم اعتناقه المسيحية وهي تدين بالإسلام، ورغم ذلك وافقت على طلب الزواج وظل كل منهما على دينه، وأنجبت "ناهد" منه ابنتها الوحيدة "باتريسيا" التي أصبح اسمها بعد ذلك "لينا".

الفنانة سهير البابلي

تزوجت الفنانة سهير البابلي من الفنان الراحل منير مراد شقيق ليلى مراد الذي تخلى عن ديانته اليهودية في الأربعينات ليتزوج من "سهير"، ورغم اعتناقه الإسلام من أجلها إلا أن زواجهما لم يدم طويلًا وانفصلا بعد سنوات قليلة.

الفنانة تحية كاريوكا

تزوجت الفنانة تحية كاريوكا من أنطوان عيسى ابن شقيقة الفناة بديعة مصابني في عام 1939، والذي كان يدين بالمسيحية، ولكن زواجهما لم يدم سوى عام واحد فقط وتزوجت بعدها "تحية" من الكولونيل الأمريكي شبرد ليفي، الذي أعلن إسلامه وعاشت معه في الولايات المتحدة الأمريكية لمدة عام ثم انفصلا.

وفاء الكيلاني

تزوجت المذيعة وفاء الكيلاني في عام 2008 من اللبناني طوني مخايل، رغم اعتناقه المسيحية واعتناقها الإسلام، وتخطى كافة العقبات بالزواج مدنيًا بعد أن تعرفا على بعضهما أثناء عملها في قناة ART، وأنجبت منه "جودي وريان"، وانفصلت بعد سنوات ثم تزوجت من الفنان السوري تيم حسن.