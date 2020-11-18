آخرها إجازة الزواج بغير المسلم.. آمنة نصير وسعاد صالح "الجدل مستمر"

علاقات و مجتمع

"يجوز زواج المسلمة بغير المسلم"، فتوى أثارت بها آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر الجدل بعد رد شيخ الأزهر عن تلك الفتوى وتحريمها.

ودائما تثير آمنة نصير الجدل بتصريحاتها، فهي محط هجوم من شيوخ الأزهر ومن ضمن تصريحاتها.

ضرورة تقاسم المرأة زوجها في ثروته

من التصريحات المثيرة للجدل التي كشفت عنها أن تقاسم المرأة زوجها في ثروته، شرط أن تكون متفرغة للبيت.

حق المرأة في تطليق نفسها

أثارت الجدل حول حق المرأة في تطليق نفسها، وأنه لا يوجد في الشرع ما يحرم ذلك، موضحة "يجب أن نفعل ما يلزم لضمان استقرار الأسرة، وأن عقد الزواج يمكن أن يوضع به أي شرط طالما لا يحرم حلالا ولا يحل حرامًا".

النقاب شريعة يهودية

توالت تصريحاتها المثيرة للجدل، حتى أكدت أن النقاب شريعة يهودية، مستندة إلى قول الحبر اليهودي موسى ابن ميمون "إن خروج المرأة اليهودية إلى ردهة البيت دون غطاء الوجه والرأس تخرج من الشريعة اليهودية".

ولم تكن آمنة نصير الوحيدة التي تثير الجدل بتصريحاتها، حيث تتصدر الداعية سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر محركات البحث بسبب تصريحاتها المثيرة للجدل.

الخطيب له الحق في رؤية شعر خطيبته

قالت الداعية الإسلامية، إن الخطيب له الحق في رؤية شعر خطيبته وذراعيها وساقيها، مشيرة إلى أن هذا رأي مشهور عند الحنابلة، حيث قالوا "يظهر منها ما يظهر أثناء قيامها بالأعمال المنزلية"، ما أدى للهجوم عليها من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

المنتحر لا يجب أن يقال عليه كافرا ولكنه عاصي

أكدت "صالح"، أن المنتحر لا يجب أن يقال عليه كافرا ولكنه عاصي، مشيرة إلى أن الرسول لم يصلِ عليه، لكنه سمح للصحابة أن يصلوا عليه، خلال حوارها مع الإعلامي الدكتور محمد الباز ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، في أبريل الماضي.

معاشرة للبهائم

حالة واسعة من الجدل والانتقادات، لاحقت الداعية عقب ذكرها أن بعض الفقهاء أجازوا معاشرة الرجل للبهائم، لتوضح بها أنها لم تقصد إباحة الأمر: "أنا كان كل هدفي إني إحنا نتماشى مع تجديد الخطاب الديني، وننقي بعض الكتب اللي فيها أحكام شاذة، ولا أقصد أن أفُتي بهذا لأن هذه معلومات موجودة في الكتب"، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية حنان الديب، في برنامج "سيداتي أنساتي" المذاع عبر فضائية "دريم".

انتقدت قانون الخلع

وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد عبدون ببرنامج "عم يتساءلون"، انتقدت "سعاد" قانون الخلع قائلة: "لم يكن موجودا قبل تشريع القانون له"، موضحة أن "الخلع" ليس من الإسلام ولم يذكره القرآن الكريم ولم يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم"، موضحة أن الزواج في الإسلام مؤبد.