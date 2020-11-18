شهيرة: حرموني من زيارة محمود ياسين في آخر 4 أيام من حياته

علاقات و مجتمع

لم تصدق الفنانة شهيرة حتى الآن خبر وفاة زوجها الفنان الراحل محمود ياسين، الذي وافته المنية في منتصف أكتوبر الماضي، قائلة: "كان بالنسبة لي الحياة ولم استطع تصديق أنه ذهب وليس موجود معنا".

تتذكر آخر مشهد في حياة زوجها الراحل أثناء لقائها في برنامج واحد من الناس مع الإعلامي عمرو الليثي، حين كان في المستشفى الذي تلقى فيه العلاج وكانت أجهزة جسده بدأت تضعف ولم تتمكن من زيارته في آخر 4 أيام له بسبب إصابتها بنزل برد شديدة ومنعها الأطباء من مخالطته.

وأضافت "شهيرة"، خلال اللقاء الذي أذيع على قناة الحياة، أنه كان في الفترة الأخيرة يتمتع بحالة ذهنية جيدة وقوية: كنا بنقول حالته الصحية هتتحسن لدرجة أنه في إحدى المرات اتصل بيا عمرو ابني وقالي أبويا رجعلي تاني واتكلمنا مكالمة طويلة وأكدلي أنه يعرفني وكان ده المشهد الأخير بالنسبالي".

وكانت قد شاركت الفنانة شهيرة، زوجها الراحل، فيما يقارب الـ11 فيلمًا سينمائيًا، وكان أول لقاء فني لهما من خلال فيلم "صور ممنوعة"، ثم حدث الارتباط والزواج في فترة زمنية قصيرة، نتج عنها أطول وأشهر زيجة في الوسط الفني، أثمرت عن اثنين من الأبناء، وهما الفنانة رانيا محمود ياسين، والسيناريست عمرو محمود ياسين.

كما شاركت شهيرة زوجها الفنان محمود ياسين في أفلام مثل "سؤال في الحب، شقة في وسط البلد، رحلة الشقاء والحب، ليل وخونة، أنا وابنتي والحب، ضاع العمر يا ولدي، عصر الحب، الجلسة سرية، نواعم، عودة الهارب"، بالإضافة إلى العديد من الأعمال الدرامية، أبرزها مسلسل "القرين" عام 1978 ومسلسل "ميراث الغضب" عام 1981، مسلسل "اليقين" عام 1990.

وفي 2019، علقت الفنانة شهيرة في أول تصريح صحفي لها على إطلالتها بشعر مستعار أشقر، بدلا من غطاء رأس "الحجاب"، في أحدث ظهور لها، بصورة صحبة الفنانة سهير رمزي، والتي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، قائلة لـ"الوطن": "مبحبش اتكلم في التفاهات دي، ومش من حق حد يسألني على حاجة، أو يحاسبني".

وأضافت شهيرة، أنه يجب أن ينصب اهتمام الجمهور على الأعمال الفنية للممثلين، دون التدخل في الحياة الشخصية واحترام خصوصيتهم، لافتة إلى أنها لم تتخل عن الحجاب الذي ظهرت به منذ 25 سنة، مشددة على أنها حريصة على ارتدائه في واجب العزاء.