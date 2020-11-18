ماذا يحدث لجسمك عندما تأخذ قيلولة كل يوم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

بالنسبة لبعض الأشخاص، لا يعد أخذ قيلولة أثناء النهار خيارا، إما أنك مشغول جدا في العمل، أو أن الأطفال نشيطون جدا بحيث لا يمكنك الحصول على قسط من النوم الجيد خلال فترة ما بعد الظهر، ولكن بالنسبة لبقيتنا، فإن أخذ قيلولة هو متعة بسيطة نتطلع إليها، إما بعد الغداء أو قبل أن يعود الجميع إلى المنزل من المدرسة.

وفي التقرير نستعرض لكم مدى تأثير القيلولة في وسط النهار على جسمك، بحسب ما أورد موقع "thelist".

1-استكمال ساعات نومك:

ربما تكون على دراية بحقيقة أن الشخص البالغ العادي يحتاج من سبع إلى تسع ساعات من النوم كل ليلة من أجل الحصول على قسط كافي من الراحة.

ومع ذلك، وفقا لمركز السيطرة على الأمراض الأمريكي، إذا كنت أحد هؤلاء الأشخاص الذين يواجهون صعوبة في النوم، فمن المحتمل أن يكون لديك "ديون نوم"، وعلى الدماغ أن يعوض عن جزء من هذه الخسارة بالنوم أكثر من المعتاد، ويمكن أن تكون القيلولة إحدى طرق سداد "هذا الدين"، لذلك إذا كان جدول عملك يجعل من الصعب عليك النوم لمدة ثماني ساعات كاملة كل ليلة، يمكن أن تساعدك القيلولة على تعويض الوقت الضائع.

2-الشعور بمزيد من الراحة والاسترخاء:

النوم من بين الدوافع الأساسية لدينا، وهذا الدافع يتراكم طوال النهار ثم يخرج ليلا أثناء النوم، لذا، إذا كنت تأخذ قيلولة كل يوم عندما يضربك النعاس، فسيساعدك ذلك الشعور بمزيد من الراحة والاسترخاء، كما أنه يساعدك على البقاء ساطع العينين طوال اليوم.

3-تحسين مزاجك:

أخذ قيلولة قصيرة قد تجعل من السهل تنظيم عواطفك وتقليل الاكتئاب وزيادة السعادة وتقليل نوبات الغضب، ما يساعدك على تحسن حالتك المزاجية.

4-تحسين قدرتك على التحمل البدني:

أخذ غفوة قصيرة كل يوم يمكن أن يحسن قدراتك الرياضية، ويمكنك أيضا تحسين قدرتك على التحمل البدني، وأظهرت الأبحاث أن القدرة على التحمل والأداء يزدادان لدى الرياضيين بعد قيلولة لمدة 30 دقيقة، وأشارت الدراسات أيضا إلى أن القيلولة يمكن أن تكون مفيدة بشكل خاص للرياضيين الذين يتبعون نظاما مقيدا بالنوم.

5- تجعلك أكثر يقظة:

إذا كنت بحاجة إلى تنمية بعض التركيز النشط في حياتك، فحاول أخذ قيلولة كل يوم، بالإضافة إلى أن تكون متيقظا يسمح لأجسادنا وعقولنا بالعمل بأقصى طاقتها ما يؤدي إلى شعور بالإنتاجية العالية، هذا يعني أنك ستكون قادرا على تقديم أفضل ما لديك في أي موقف، بغض النظر عن ما قد يكون.

6-فقدان الوزن:

أخذ قيلولة كل يوم قد يساعدك أيضا على فقدان الوزن، وذلك لأن الوزن والجوع مرتبطان بالنوم، ويرتبط الحرمان من النوم بزيادة تناول السعرات الحرارية وزيادة الوزن، وعند أخذ قسط كافِ من النوم ينخفض مستوى التوتر لديك ولا تكون متعبا.

7-ستكون أفضل في حل المشكلات:

أخذ قيلولة كل يوم والغفوة في النهار يمكن أن تساعد في الحفاظ على نشاطك، وقد تجد أنه من الأسهل بكثير حل المشكلات.

8-القيلولة كل يوم يمكن أن تفيد عقلك:

الغفوة التي تتراوح مدتها من 20 إلى 40 دقيقة ستحسن الأداء النفسي واليقظة، وتحسن رد الفعل وردود الفعل، وتقلل من الارتباك.