لا تكتم "العطسة" مهما كان.. تسبب هذه المخاطر الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: نورهان محمد

يجعلك جسمك تعطس عندما يشعر بشيء في أنفك غير طبيعي، يمكن أن يشمل ذلك البكتيريا أو الأوساخ أو الغبار أو الدخان، وقد تشعر بإحساس يشبه الحكة وعدم الراحة في أنفك، وبعد فترة وجيزة ستعطس.

ويساعد العطس في منعك من الإصابة بالعديد من الأمراض، وذلك بسبب الأنواع المختلفة من الأتربة والميكروبات التي قد تدخل عبر أنفك، حيث يسهم في "إعادة ضبط" إعدادات أنفك إلى وضعها الطبيعي.

وربما يميل البعض إلى الإمساك بالعطس في مكان مزدحم، أو في المواقف الأخرى التي يبدو فيها الاضطرار إلى العطس غير مناسبا، ولكن تشير الأبحاث إلى أن كتمها قد يكون خطيرًا على صحتك، وفي بعض الأحيان يسبب مضاعفات خطيرة نذكرها لكم وفق ما أورد موقع "Healthline".

- زيادة الضغط داخل الجهاز التنفسي:

يزيد بشكل كبير إلى مستوى يتراوح بين 5 إلى 24 ضعفًا، ويقول الخبراء إن الضغط الإضافي داخل جسمك قد يسبب إصابات محتملة، والتي يمكن أن تكون خطيرة، ومنها:

1- تمزق طبلة الأذن.

عندما تحتفظ بالضغط العالي الذي يتراكم في جهازك التنفسي قبل العطس، فإنك ترسل بعض الهواء إلى أذنيك، ويمر في أنبوب بالأذن الوسطى وطبلة الأذن، يُطلق عليه اسم قناة "استاكيوس".

وقد يتسبب الضغط في تمزق طبلة الأذن أو فقدان السمع، وتلتئم معظم تمزق طبلة الأذن من دون علاج في غضون أسابيع قليلة، إلا أن هناك بعض الحالات التي تحتاج إلى تدخل جراحي.

2- عدوى الأذن الوسطى:

يساعد العطس على تنظيف أنفك من أي أشياء لا ينبغي أن تكون موجودة ومنها البكتريا، ويمكن أن تؤدي إعادة توجيه الهواء إلى أذنيك من الممرات الأنفية إلى نقل البكتيريا أو المخاط المصاب إلى الأذن الوسطى، ما يتسبب في حدوث عدوى.

وغالبًا ما تكون هذه العدوى مؤلمة جدًا، لكنها تزول دون علاج عادة، غير إنها في بعض الحالات تكون بحاجة للمضادات الحيوية.

3- تلف الأوعية الدموية في العين أو الأنف أو طبلة الأذن:

في حين أنه نادر الحدوث، فمن الممكن أن تتلف الأوعية الدموية في عينيك أو أنفك أو طبلة الأذن، إذ يتسبب الضغط المتزايد في ضغط الأوعية الدموية في الممرات الأنفية وانفجارها، وعادةً ما تسبب هذه الإصابة أضرارًا سطحية لمظهرك، مثل احمرار عينيك أو أنفك.

4- إصابة الحجاب الحاجز:

الحجاب الحاجز هو الجزء العضلي من صدرك فوق بطنك، وفقد لاحظ الأطباء حالات من احتباس الهواء المضغوط في الحجاب الحاجز، ما يؤدي إلى انهيار الرئتين.

وهذه إصابة تهدد الحياة وتتطلب دخول المستشفى على الفور، وبشكل أكثر شيوعًا، قد تشعر بألم في صدرك بعد العطس بسبب ضغط الهواء الإضافي.

وهناك بعض الاسئلة الشائعة الخاصة بكتم العطس نذكر منها على سبيل المثال:

• هل يمكن أن يسبب العطس نوبة قلبية؟

لن يتسبب في توقف قلبك، ولكن قد يؤثر على معدل ضربات قلبك مؤقتًا.

• هل يمكن أن تموت منها؟

على الرغم من أننا لم نصادف حالات وفاة مبلّغ عنها لأشخاص يموتون بسبب العطس، ولكن ليس من المستحيل أن يتوفى أي شخص بسببها.

ويمكن أن تكون بعض الإصابات الناتجة عن العطس خطيرة للغاية، مثل تمدد الأوعية الدموية في الدماغ، وتمزق الحلق، وانهيار الرئتين.

• هل يمكنك تجنب العطس؟

إذا كنت لا تريد الشعور برغبة في العطس، فمن الممكن إيقافه قبل أن يتحول إلى عطس عبر ما يلي:

• إذا كنت تعاني من الحساسية فعليك بعلاجها

• حماية نفسك من التعرض للمهيجات في الهواء مثل الأتربة والدخان.

• تجنب النظر مباشرةً إلى الأضواء

• تجنب الإفراط في الأكل

• استخدام بخاخ أنف مناسب لك

في معظم الأوقات، لن يؤدي الإمساك بالعطس إلى أكثر من مجرد الشعور بالصداع أو ألم طبلة الأذن، لكن في بعض الحالات، يمكن أن يلحق الضرر بجسمك بشدة. خلاصة القول: تجنب الأشياء التي تجعلك تعطس واترك جسمك يعطس عندما يحتاج إلى ذلك.