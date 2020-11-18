كورونا اليوم: اكتشاف طفرة جديدة.. ومفاجأة بشأن فترة المناعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت : شيماء مرسي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرًا يهدد العالم أجمع منذ حوالي 11 شهرا على ظهوره، يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

في إطار ذلك، يوفر "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر تطورات فيروس كورونا المستجد، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية، بشكل مختصر.

اكتشاف طفرة جديدة

أعلنت رئيسة الهيئة الروسية لحماية حقوق المستهلكين آنا بوبوفا، أن مناطق سيبيريا الروسية تشهد حاليا تشكل طفرة جديدة لفيروس كورونا.

جاء ذلك على لسانها في مؤتمر أونلاين "معلومات علمية جديدة عن فيروس كورونا" الذي عقد يوم 17 نوفمبر الجاري وفقا لروسيا اليوم.

مفاجأة بشأن فترة المناعة

تظهر البيانات الجديدة أن المناعة ضد فيروس كورونا تستمر ثمانية أشهر على الأقل، وتشير إلى أنه يمكن حماية الناجين لسنوات.

ووجد الباحثون في معهد لا جولا في كاليفورنيا أن مستويات الخلايا المناعية لـ"كوفيد-19" تبدأ ببطء في الانخفاض في الأشهر التالية للعدوى، لكن كميات كافية لمنع إعادة العدوى، تظل قائمة ربما لسنوات.

لقاح سينوفاك الصيني يحقق استجابة مناعية سريعة

أظهرت نتائج التجارب الأولية، اليوم الأربعاء، أن لقاح سينوفاك بيوتيك التجريبي للوقاية من كوفيد-19 استحث استجابة مناعية سريعة ضد كورونا.

ولكن الدراسة أثبتت أن مستوى الأجسام المضادة الذي أنتجها كانت أقل من مستواها لدى المتعافين من المرض.

عدم جدوى المضادات الحيوية

أكدت أوكسانا درابكينا، كبيرة الأطباء في وزارة الصحة الروسية أنه لا فائدة من علاج عدوى فيروس كورونا الجديد بالمضادات الحيوية، بل على العكس قد يكون له عواقب وخيمة.

ودعت إلى إجراء فحص شامل لجميع الوصفات الطبية التي تشمل استخدام المضادات الحيوية كوسيلة لعلاج الأمراض الفيروسية، وفقا لسبوتنيك.