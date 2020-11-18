أساليب مكياج مستوحاة من درة زروق

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 18 نوفمبر 2020 04:42 مساءً - تتمتع النجمة درة زروق التي احتفلت بزواجها مؤخراَ، بملامح ناعمة تبرزها بأساليب مكياج هادئة، بما فيها مكياج العيون والشفاه. وهي دائماً ما تلفت الأنظار بإطلالاتها الراقية سواء في المهرجانات الكبرى أو عبر صورها التي تنشرها في حسابها على إنستقرام.

وفي هذا المقال، جولة على أبرز أساليب المكياج التي اعتمدتها العروس درة رزوق.



روج أحمر

روج أحمر



اللافت في إطلالات درة زروق الأخيرة، اعتمادها بشكل كبير للروج الأحمر، عل رغم أنها تميل غالباً الى الهدوء والبساطة.

روج أحمر ومكياج عيون بسيط

إلا أنها استخدمت الى جانبه مكياج عيون ناعماً جداً ارتكز على تمرير القليل من الظل الفاتح على طول الجفن العلوي والسفلي، ووضع طبقات عدة من الماسكرا، الى جانب البلاش الوردي الذي تعتمده درة في غالبية الأحيان كونه يضيء بشرتها البيضاء ويمنحها إشراقة طبيعية.

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مكياج بتدرجات النيود والألوان الترابية

مكياج بتدرجات النيود



اللافت أيضاً، أن درة رزوق تعتمد في الإطلالات الرسمية غالباً، ألوان المكياج الترابية أو بترجات النيود، والتي تتناغم كثيراً مع لون بشرتها وعينيها، لتلفت الأنظار دائماً برقيها وأناقتها بعيداً عن المبالغة والتعقيد. كذلك، تعتمد درة كونتور الوجه بأسلوب ناعم جداً بحيث لا يكون حاداً جداً أو بارزاً، كما تفعل فنانات كثيرات.

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رسمات الأيلاينر المسحوب

رسمات الأيلاينر المسحوب



معروف عن درة رزوق عشقها لرسمات الأيلاينر المسحوب، الذي تعتمده الى جانب ظلال العيون الهادئة. حيث تظلل عينيها إما باللون البيج المائل الى الذهبي، أو اللون البني الفاتح، مع رسم خط من الظل الداكن على طول الرمش السفلي، وتحدد عينيها بالآيلاينر الأسود الممتد من مدمع العين مسحوباً الى خارج العين، كما تحدد داخل العين بالكحل الأسود.

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طبقي مكياجك بأسلوب درة زروق

مكياج بلمسات مشرقة



إذا كنت تحبين طريقة درة في تطبيق المكياج، تعلمي كيفية الحصول على مكياج سموكي ناعم على طريقتها، بحيث تمزجين ظلال العيون باللونين الأسود والبني على الجفن العلوي بأسلوب السموكي، وتعتمدين رسمة الأيلاينر المجنح، الى جانب الكحل الأسود داخل العين، فهو يعمل على منح عينيك اتساعاً وجمالاً. واحرصي على اعتماد رسمة حواجب طبيعية ومكتملة. واعتمدي الى جانبه أحمر شفاه نيود لامعاً مائلاً الى الزهري. ولإبراز وجنتيك وإضاءة وجهك، لا بد أن تستخدمي البلاش الوردي الناعم على عظمة الخدين. واحرصي على استخدام الماسكارا بطبقات عدة.

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