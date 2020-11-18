السكراب وتوقيت استعماله المناسب في إزالة شعر الجسم

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 18 نوفمبر 2020 04:42 مساءً - كثير من النساء تستخدم السكراب في وقت خاطىء، قبل أو بعد إزالة شعر الجسم، فلا تحصلنّ على النتائج المرجوّة، وتصبح بشرتهنّ حساسة ومتشقّقة، لذلك من المهم جدًّا أن تختار بعض النساء التوقيت الصحيح لتقشير البشرة، بحسب الوسيلة التي ستلجأن إليها.

التوقيت المناسب لاستخدام مقشر الجسم بعد إزالة الشعر:

سكراب الجسم

قبل هذا من المعروف أنّ وسائل إزالة شعر الجسم هي ثلاث:

الشفرة: الشعر يعود لينمو بسرعة جدًّا الشمع: بعد 4 إلى 6 أسابيع يعود الشعر لينمو

الليزر: يزيل الشعر من الجذور نهائيًّا من غير عودة

التوقيت الصحيح للجوء إلى السكراب عند إزالة الشعر بالشفرة

الإجابة: قبل إزالة الشعر بيوم واحد

إنّ نقع البشرة بالماء قبل استخدام الشفرة لا يكفي، إذ عليكِ تقشيرها قبل إزالة الشعر للتخلّص من الجلد الميت الذي يعلق بالشفرات، ويصعّب المهمّة. إذا تجاهلتِ أهميّة هذه الخطوة، ستصبح بشرتكِ حسّاسة ومتشقّقة، كما هناك احتمال كبير أن تجرحي نفسكِ وتتسبّبي بندبات يصعب التخلّص منها.

إحرصي على تقشير المنطقة التي تريدين إزالة الشعر منها قبل، لكن ليس قبل الاستحمام، بل قبل يوم واحد. بشرتكِ بحاجة إلى وقت، ومن خلال التقشير قبل يوم من إزالة الشعر ستتجنّبين مشكلة الشعيرات المزعجة تحت الجلد.

التوقيت الصحيح للجوء إلى السكراب عند إزالة الشعر بالشمع

الإجابة: قبل إزالة الشعر بيوم أو يومين

في الحقيقة، إنّ القيام بالسكراب قبل يوم أو يومين من إزالة الشعر بالشمع، يجعل الخطوة أكثر فاعلية، وأقلّ ألمًا بشكل عام. إضافة إلى ذلك، يساهم في جعل البشرة أنعم، ويمنع تهيّجها أثناء إزالة الشعر بالشمع.

عليكِ تجنّب تقشير البشرة لمدّة 48 ساعة بعد إزالة الشعر بالشمع، فالشمع الساخن الذي تمّ وضعه على هذه المنطقة، سيجعلها حسّاسة لمدة قصيرة وسيسبب بتفتّح المسام، الأمر الذي قد يعرّضكِ للالتهابات.

التوقيت الصحيح للجوء إلى السكراب عند إزالة الشعر بالليزر

إزالة الشعر بالليزر

الإجابة: بعد 3 أيام من إزالة الشعر بالليزر

على عكس إزالة الشعر بالشفرة أو بالشمع، عليكِ أن تقومي بتقشير بشرتكِ بعد هذه الخطوة، وليس قبل إزالة الشعر بالليزر. هذا الأمر يساعد في تقليل نمو الشعر.

انتبهي، لا تقومي بالسكراب قبل إزالة الشعر بالليزر، حتى لا تعرقلي العملية ولكي تحصلي على نتيجة مرجوّة.

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