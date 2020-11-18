خلطة تبييض مجربة لمنطقة تحت الإبط

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 18 نوفمبر 2020 04:42 مساءً - واحدة من أكثر المشاكل المحرجة التي تواجهها الصبايا، هي مشكلة المنطقة الداكنة تحت الإبطين، والتي قد تمنعها في كثير من الأحيان من ارتداء ما تشاء، وبموسم الصيف تزداد هذه المشكلة أيضًا مع الملابس من دون أكمام.

ولـ تفتيح المناطق تحت الإبطين، عليكِ الحذر جيدًا باعتماد أيّ مستحضرات تجميل قد تؤذي بشرتكِ، بخاصة وأنّ هذه المنطقة من الأماكن الحساسة بالجسم، ولكي تتخلصي من هذه المشكلة عليكِ التعرف أولًا إلى أسباب تحوّل الجلد للون الداكن تحت الإبط.



- التعرق مع عدم ارتداء الملابس القطنية، إذ يؤثر ارتداء الملابس ببعض أنواع الخامات الأخرى إلى سدّ المسام وبالتالي تصبّغ الجلد.



- عدم التهوية الجيدة للمنطقة تحت الإبطين، لأنّ جلد بشرتكِ يحتاج للتنفس قدر الإمكان، بخاصة المناطق الحساسة كالإبطين.



- التدخين قد يؤدي في الكثير من الأحيان إلى تصبغ الجلد وظهور البقع الداكنة.



- إزالة الشعر بماكينة الحلاقة.



- استخدام مزيلات التعرق التي تحتوي على الكحول.



كيف تعالجين اسمرار منطقة الإبطين بالوصفات الطبيعية؟



وصفة الخيار والليمون

خلطة تبييض تحت الإبط



- شرائح خيار

- ملعقة من عصير الليمون



تحضير الماسك



ضعي عصير الليمون فوق شرائح الخيار، ومرريها على منطقة الإبط مع الفرك بلطف.



وكرري هذه الوصفة مرة إلى مرتين في اليوم الواحد، ومن الممكن أن تتخلي عن الليمون وتكتفي بشرائح الخيار فقط.



وصفة زيت الزيتون والليمون



- ملعقة كبيرة زيت زيتون

- ملعقة صغيرة عصير ليمون



اخلطي الليمون مع عصير الزيتون وضعيه على بشرتِك.

اتركي الخليط حتى يجف، ثم اشطفي الجلد بالماء الفاتر.

كرري هذه التجربة بشكل يومي على الأقل للحصول على نتيجة مرغوبة.



وصفة زيت الزيتون والملح

خلطة تبييض تحت الإبط

- ملعقة كبيرة ملح

- ملعقة صغيرة زيت زيتون



اخلطي الملح مع زيت الزيتون، واتركيه لمدة دقيقة.

اشطفي بعدها بشرتكِ بالماء.

كرري هذه الوصفة مرة يوميًّا.

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