إذا كنت من محبات المناكير الأزرق اقرئي هذا المقال

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 18 نوفمبر 2020 04:42 مساءً - يعد الأزرق أحد ألوان المناكير التي تلاقي رواجاً وانتشاراً بين النساء، وفي المواسم كافة، فهو لون حيوي ويتناغم مع كافة ألوان البشرة، بدرجاتها الفاتحة والداكنة. لكن قد يرمز المناكير الأزرق الى الكثير من الخبايا والأسرار والمزايا في شخصيتك. فإن كنت من محبات طلاء الأظافر، باللون الأزرق، اقرئي هذا المقال، لتتعرفي إلامَ يرمز هذا اللون، وما الذي يجعلك تلجئين ال هذا الخيار.



إلامَ يرمز المناكير الأزرق؟

إلامَ يرمز المناكير الأزرق؟



غالباً ما يُنظر الى اللون الأزرق على أنه لون مهدئ للأعصاب ويشعرك بالانتعاش، لا سيما بدرجاته الفاتحة. وعلى رغم أنه اختيار جريء ويلفت الانتباه الى أظافرك، لكنه يدلي بالكثير عن الخبايا التي يجهلها الأقربون عن شخصيتك. فعاشقات المناكير الأزرق هن في العادة ذوات فكر تقدمي ولا يخشين التجربة، ويملن أيضاً الى الإبداع والصبر، وبالنسبة إليهن يعد الانسجام والاستقرار أمران مهمان جداً، خصوصاً في الحياة العملية. إضافة الى ذلك، يرمز المناكير الأزرق الى أنك حساسة جداً وحقيقية، ولا تحبين المجاملة والتصنّع.

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ما هي درجات الأزرق المثالية؟

المناكير الأزرق يرمز الى الكثير في شخصية المرأة



يتوافر المناكير الأزرق بدرجات كثيرة، فاتحة وداكنة، لذلك احرصي عل اختيار طلاء الأظافر باللون الأزرق الذي يتناغم مع لون بشرتك، ويتماشى مع أزيائك. لكن في الأحوال كافة، اختاري درجات الأزرق الفاتحة إذا كنت ترغبين في إطلالة منعشة وحيوية. أما درجات الأزرق الداكنة والأزرق النيود فاعتمديها خلال المناسبات، على أن تكون متناغمة مع لون فستانك.

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خيارات رائعة من المناكير الأزرق



الأزرق الداكن من OPA

OPA مناكير أزرق من



لا شك أن ألوان المناكير الداكنة ملائمة جداً لأجواء الشتاء، لا سيما الأزرق الداكن، فاستخدميه على أظافرك من دون تردد، إذ إنه سيضفي الفخامة على أظافرك ويمنحك طلة مميزة. وإذا كنت تفتشين عن مناكير أزرق داكن يدوم طويلاً، فاختاريه من مجموعة OPA.



الأزرق الليلي من Mischo Beauty

المناكير الأزرق الليلي



يعد المناكير الأزرق الليلي خياراً رائعاً لمحبات المناكير الداكن، بألوان مميزة، بعيداً عن الأسود، وهو سيكون من أبرز الألوان الرائجة في خريف وشتاء 2020 - 2021. إنه لون مثالي للسهرات وللأيام العادية في الوقت نفسه. ننصحك بتجربة المناكير الأزرق الليلي من علامة Mischo Beauty.

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