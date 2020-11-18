بسمة بوسيل بتسريحات شعر مزينة بأكسسوارات فاخرة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 18 نوفمبر 2020 04:42 مساءً - على رغم اعتزالها الغناء منذ زواجها من النجم تامر حسني، إلا أن بسمة بوسيل تواظب على نشر صور إطلالاتها على حسابها في إنستقرام، بما فيها تسريحات شعرها. فهي تعتمد تسريحات شعر تحاكي صيحات الموضة وتلفت الأنظار إليها، لا سيما أنها غالباً ما تكون مزينة بأكسسوارات الشعر الفخمة والفاخرة.

وفي هذا المقال، نرصد لك مجموعة تسريحات شعر مزينة بأكسسوارات فاخرة على طريقة بسمة بوسيل.



تسريحات شعر مزينة بالقبعات

تسريحة الشعر المستقيم المزينة بالقبعة



تستعرض بسمة بوسيل بشكل دائم تسريحات شعرها على حسابها في إنستقرام، وهي غالباً ما تكون شبابية ناعمة أو مزينة بأكسسوارات الشعر بمختلف أشكالها، والتي تستخدمها بطريقة جذابة جداً وعصرية، علماً أنها رائجة جداً لموسم خريف وشتاء 2020 – 2021. ومن بين هذه التسريحات تسريحة الشعر القصير المستقيم المزينة بقبعة ضخمة بحواف عريضة، أو بقبعة أنيقة وعصرية عليها طبقات من الورود الزاهية المغطات بشبك.

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تسريحات شعر مزينة بأكسسوارات ناعمة

أكسسوار شعر ناعم مزين باللؤلؤ



كذلك، تعتمد بسمة بوسيل في الكثير من إطلالاتها تسريحات الشعر المنسدلة أو المرفوعة المزينة إما ببكلة معدنية من الجهة الأمامية للشعر أو الفولار الملون الذي يغطي الشعر بأسلوب شبابي مميز، والذي بإمكانك اختياره بألوان تتناغم مع لون ملابسك أو نظاراتك أو حتى لون أظافرك. ومن بين أكسسوارات الشعر الناعمة التي تعتمدها بسمة بوسيل البوندانا القماشي مع تسريحة الشعر المرفوع بشكل فوضوي، والبوندانا الناعم المغطى بحبات صغيرة من اللؤلؤ، الذي يعد أحد أكثر الأكسسوارت رواجاً في عالم الموضة والجمال.

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تسريحات شعر مزينة بأكسسوارات ضخمة

أكسسوار شعر ضخم



من المعروف أن بسمة بوسيل تعتمد قصة الشعر الكاريه القصير، إلا أن الشعر القصير لم يثنها عن اعتماد أكسسوارات الشعر الضخمة الفاخرة، من بينها أكسسوار الشعر ذات الطبقات المتعددة باللونين الأسود والبيج مع الشبك الذي يغطي الوجه. وفي إطلالة ملوكية، اعتمدت بسمة بوسيل في إحدى الصور التي نشرتها على حسابها في إنستقرام، تسريحة الشينيون العالية المزينة بأحد أكسسوارات الشعر الفاخرة المرصعة، مع الغرة الجانبية المنسدلة على جانب واحد من الوجه. وفي صور أخرى قامت بتغطية شعرها بفولار مزينة بورود ضخمة ذات ألوان حيوية مع شبك ناعم غطى وجهها.

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