كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 18 نوفمبر 2020 04:42 مساءً - على الرغم من تفشي فيروس كورونا المُستجد منذ بداية العام 2020، وقلة المناسبات والأحداث الفنية التي ظهرت بها النجمات العربيات، إلا أن الكثير منهن حرصن على الظهور بإطلالات فخمة وأنيقة خلال بعض المناسبات والمهرجانات الفنية التي أقيمت هذا العام.

وفي هذا الألبوم، جمعت لكِ "الخليج 365.نت" أجمل إطلالات النجمات في العام 2020، لتستوحي منها إطلالتك المُفضلة:



يسرا

يسرا



جذبت النجمة المصرية يسرا الأنظار إليها أثناء حضورها حفل توزيع جوائز الأوسكار في فبراير الماضي، بعد أن اختارتها أكاديمية الفنون والعلوم الأمريكية، كعضو لجنة التحكيم في دورة الأوسكار الـ 92.

واختارت يسرا إطلالة فخمة وساحرة بفستان يحمل التصميم الفرعوني لمصمم الأزياء العالمي زهير مراد، وهو الفستان الذي صُمم باللون الأوف وايت ذي التطريزات الذهبية على الصدر والأكتاف.

واعتمدت يسرا مع إطلالتها الأنيقة تسريحة شعر ويفي قصير ذات غرة جانبية، مع مكياج سموكي خفيف، ومجوهرات من Nara Fine Jewelry ، إضافة إلى حقيبة أنيقة من ماركة La Rose De Sim اللبنانية.

تابعي المزيد : حيل تعتمدها النجمات لزيادة طولهن فما هي؟



أنغام

أنغام



في حفل عيد الحب بشهر فبراير الماضي، أطلت المطربة المصرية أنغام بفستان أنيق وفخم خلال حفلها المُقام بدار الأوبرا المصرية.

واعتمدت أنغام في الحفل فستاناً باللون البيج، للمصمم زياد نكد Ziad Nakad، وهو الفُستان الذي صُمم من الشيفون البيج المُطرز بالخرز والترتر اللامع، مع تنورة منفوشة من الشيفون، وفتحة صدر بتصميم حرف V.

وطبقت أنغام مع هذه الإطلالة الفخمة مكياج سموكي ثقيلاً وتسريحة شعر ويفي ذات غرة جانبية، فيما اعتمدت مجوهرات من الألماس من Cherif El Sirgany Joailliers.

تابعي المزيد: تنسيقات متنوعة للأمهات من مي البلوشي



ياسمين صبري

ياسمين صبري



في إطلالة فخمة ومميزة باللون الأزرق الداكن، حضرت الممثلة المصرية ياسمين صبري حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بفستان للمصمم Jean Pierre Khoury، وهو فستان مُصمم بأكتاف ساقطة وبدون أكمام، مع تطريزات أنيقة من الخرز باللون الفضي والأزرق، إضافة إلى حزام رفيع على الخصر ذي حلقة دائرية باللون الذهبي.

واعتمدت ياسمين صبري مع هذه الإطلالة مجوهرات فخمة من الألماس المُرصع بحجر الزفير، إضافة إلى خاتم زواجها الفخم المُصمم من الألماس.

وطبقت ياسمين صبري مع إطلالتها الفخمة، تسريحة شعر منسدلة، مع مكياج سموكي خفيف بدرجات النيود.

تابعي المزيد : الفساتين سر تميز اطلالات نور الغندور



نادين نسيب نجيم

نادين نسيب نجيم



تتميز النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم بالأناقة التي تُظهرها دائماً بإطلالات رائعة في مختلف المناسبات الفنية.

وفي حفل ماركة Bulgari العالمية، الذي أقيم بداية العام 2020، اعتمدت نادين نجيم إطلالة فخمة بفستان أنيق من ماركة Alexandre Vauthier، وهو فستان مصمم من القماش المُطرز اللامع، ذي فتحة ساق أمامية وتصميم الكشكش على البطن والخصر، وفتحة صدر تصل حتى أعلى البطن على شكل حرف V.

واعتمدت نادين نجيم مع هذه الإطلالة تسريحة شعر ذيل الحصان، مع مكياج سموكي ثقيل بدرجات النيود.

تابعي المزيد : النجمات العالميات بفساتين باللون الزهري





ميساء مغربي

ميساء مغربي



لفتت النجمة ميساء مغربي الأنظار إليها خلال فعاليات حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الذي أقيم نهاية شهر أكتوبر الماضي، وذلك بعد ظهورها بواحدة من أجمل وأفخم إطلالات المهرجان.

واعتمدت ميساء مغربي في إطلالتها فستاناً أنيقاً باللون الأسود ذي تصميم كب وتنورة منفوشة من ماركة Michael Cinco، واعتمدت معه مجوهرات من Vhernier ، فيما طبقت مكياج سموكي مع تسريحة شعر ويفي، لإطلالة أكثر فخامة.

تابعي المزيد : تصميمات عصرية للأزياء الشتوية من نادية حسن



نجوى كرم

نجوى كرم



تحرص المطربة اللبنانية نجوى كرم على الظهور دائماً بإطلالات فخمة وأنيقة خلال حفلاتها الغنائية وحلقات برنامج The Voice، الذي تشارك في عضوية لجنة التحكيم به.

وفي إطلالة فخمة وأنيقة لنجوى كرم خلال إحدى حلقات برنامج The Voice Senior، اعتمدت نجوى كرم فستاناً ذهبياً مميزاً من ماركة labourjoisie، وهو فستان one Shoulder طويل ذو تنورة بفتحة ساق جانبية، ومُطرز بالخرز والترتر الذهبي اللامع.

واعتمدت نجوى كرم مع هذه الإطلالة تسريحة شعر قصير ويفي، ومكياج سموكي ثقيلاً، ومجوهرات ذهبية من gerardtufenkjian.

تابعي المزيد: سروال الجينز كما ارتدته النجمات العربيات



بسمة

بسمة



في إطلالة ناعمة وأنيقة، أطلت بسمة على السجادة الحمراء لحفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي نهاية أكتوبر الماضي بفستان مميز باللون البيج، وهو الفستان الذي قام بتصميمه مصمم الأزياء مهند كوجال، ويتميز بتصميم الكب من قماش الشيفون المطرز، مع تنورة منفوشة.

واعتمدت بسمة مع هذا الفستان تسريحة شعر ويفي ذات غرة جانبية، إضافة إلى مجوهرات مميزة من الألماس من BOTROS JEWELLERY، فيما اختارت تطبيق مكياج سموكي ثقيل بالألوان الترابية، لإطلالة أكثر فخامة.

تابعي المزيد: أسرار تنسيق الجينز مع علا فرحات