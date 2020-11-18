الجلد الملوّن لإطلالة جريئة ولافتة هذا الموسم

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 18 نوفمبر 2020 04:42 مساءً - تزهو الملابس الجلدية الملوّنة لإطلالة جريئة ولافتة في هذا الموسم؛ لأنها تمنح المرأة إطلالة دافئة تنطق بالأناقة والفخامة من ناحية، وتعكس الجرأة وتفرّد الأسلوب من ناحية أخرى.

شاهدنا عدة ألوان تزيّن الفساتين، التنانير، السراويل، والقمصان، بشكل يتناغم بالرقة والأنوثة.



الجلد الملوّن لإطلالة جريئة ولافتة

بالنسياغا Balenciaga



ملائم للحياة اليومية

بالي Bally

تواجد الألوان بكثرة في تصاميم الجلد، إن كان من بدلات، فساتين، معاطف، وقصّات عملية، جعلته أكثر ملاءمة للحياة اليومية، بدلاً من أن يقتصر على السهرات أو الجاكيتات والمعاطف. كما ظهرت فساتين مغرية وأنثوية مصنوعة من الجلد الملوّن.

من المهم الابتعاد عن القصّات الملتصقة بالجسم، إلا إذا كانت السيدة تملك جسماً مناسباً لها؛ لأن الجلد يميل إلى إظهار العيوب.

لانفان Lanvin

الجدير بالذكر أن تنانير الجلد برزت بألوان مختلفة ومنوّعة كاللون البنفسجي؛ لمنح المرأة إطلالة تنطق بالأناقة والفخامة.

هذا اللون يمتاز بطابع جذاب يلفت الانتباه ويشدّ الأنظار، خاصة إذا كانت التنورة تساير خطوط الجسم وتصل إلى الركبة؛ لتمنح المرأة إطلالة مفعمة بالأنوثة.

كوتش Coach

هذا وقد برزت بعض موديلات التنورة الجلدية الملونة بطيّات البليسيه المفعمة بالرقة، فهي تتناغم مع القطع الفوقية التريكو، والتي تخلق تبايناً مثيراً يخطف الأنظار.

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أكثر جرأة وألواناً

ألكسندر ماكوين Alexander McQueen

باتت التصميمات أكثر جرأة في ألوان الجلد، ولم يعد اللون الأسود هو الطاغي على الملابس المصنوعة من الجلد، بل أصبحنا نجد ألواناً قوية؛ كالأحمر، البرتقالي، الأصفر، الأخضر، النيلي، وغيرها. وباتت الألوان الحيادية أكثر انتشاراً.

شانيل CHANEL

نادراً ما تغيب التصاميم الجلدية عن موسم الخريف والشتاء، لاسيّما أن قماش الجلد يناسب كثيراً الطقس البارد، وفي كل موسم جديد نراها تبرز على منصات العروض، سواء على شكل سروال أو سترة أو بلوزة أو تنورة. وعندما نتحدّث عن الجلد، يتبادر إلى ذهننا اللون الأسود الذي هو الحاضر الأبرز مع هذا النوع من الأقمشة. إلا أن الدور العالمية اختارت أن تبتكر تصاميم جلدية بألوان جريئة، منها المعطف الجلدي الطويل بشكل جريء؛ إذ جاء بنقشة الثعبان وقد تداخل فيه لونان.

ألبيرتا فيريتي Alberta Ferretti



أما السروال الجلد الملوّن، فهو نجم الموضة النسائية في هذا الموسم؛ ليمنح المرأة إطلالة دافئة تعكس جرأتها وتفرّد أسلوبها، خاصة أنه يطلّ بأسلوب جديد، ذلك أنه يأتي بقصّة واسعة عند الوسط والأرجل، بدلاً من القصّة الضيّقة؛ ليمنح السيدة إحساساً بالراحة، خاصة إذا ازدان بألوان مطفأة؛ مثل البني والأخضر الداكن.

أكريس Akris

على الرغم من أن اللون الأسود في الجلد هو الأكثر شعبية، هناك العديد من الألوان النادرة المختلفة مثل الأخضر، النيلي، الأزرق، الأبيض، والألوان الزاهية مثل الأحمر والبرتقالي، فلِمَ لا تجدّدين في اختياركِ لألوان الجلد؛ للحصول على إطلالة أكثر شباباً؟!



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