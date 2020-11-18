كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 18 نوفمبر 2020 04:42 مساءً - تحرص النجمات العربيات دائماً على الظهور بأجمل الإطلالات، أثناء حضور المهرجانات الفنية أو الحفلات أو حتى جلسات التصوير، ولكن في بعض الأحيان، لا يحالف بعضهن التوفيق في اختيار إطلالة أنيقة ومميزة تجذب الأنظار.

وفي هذا الألبوم، جمعت لكِ "الخليج 365.نت" أسوأ إطلالات النجمات في العام 2020:

رانيا يوسف



على الرغم من حرصها الدائم على الظهور بإطلالات أنيقة على السجادة الحمراء، إلا أن رانيا يوسف أساءت اختيار الكثير من إطلالاتها على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائي في دورته الأخيرة، ولكن تُعد هذه الإطلالة هي الأسوأ على الإطلاق.

واختارت رانيا يوسف في هذه الإطلالة فستاناً للمُصممة فيفيان معوض، وهو الفستان المُصمم من الساتان الأزرق والذهبي، ويكشف منطقة البطن، والتي ظهرت بها العديد من الترهلات والخطوط الرفيعة، مما أثار موجة من الاستياء والانتقاد لرانيا يوسف من جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما اضطرها إلى إغلاق خاصية التعليقات على صورة الفستان على صفحتها الرسمية بإنستجرام.

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هنا الزاهد

هنا الزاهد



تحرص الممثلة المصرية هنا الزاهد دائماً على الظهور بإطلالات فخمة وأنيقة، سواء على السجادة الحمراء للمهرجانات الفنية، أو في المناسبات والسهرات التي تحضرها، إلا أن اختيار هنا الزاهد لهذه الإطلالة لحضور أحد حفلات الزفاف لم يكن اختياراً موفقاً على الإطلاق.

وظهرت الزاهد بإطلالة سواريه بفستان قصير صُمم من القماش اللامع بألوان ريش الطاووس، مع أكتاف ضخمة، ورقبة على شكل حرف V من الساتان الأسود، كما صُممت التنورة بذيل منفصل طويل.

وطبقت الزاهد مع هذه الإطلالة مكياجًا ترابيًا ناعمًا وتسريحة شعر ويفي ذات غرة عريضة تنسدل على جانبي الوجه.



إنجي المقدم

إنجي المقدم



خلال حضورها فعاليات حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، اختارت الممثلة المصرية إنجي المقدم إطلالة سيئة للغاية، حيث ارتدت فستاناً باللون الأخضر النيون، للمصمم مهند كوجاك، وهو فستان بتصميم الكب مع ذيل طويل، ولكنه لم يكن مناسباً على الإطلاق مع جسم ولون بشرة إنجي المقدم، خاصة مع اعتمادها تسريحة شعر الويفي مع هذه الإطلالة، إضافة إلى المكياج السموكي، مما جعلها تبدو بإطلالة سيئة للغاية على السجادة الحمراء.

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لقاء الخميسي

لقاء الخميسي

في جلسة تصوير داخل منزلها للترويج لأحد دور الأزياء المصرية التي تحمل اسم MITCHA، اختارت الممثلة لقاء الخميسي إطلالة سيئة للغاية، لفستان بأكمام منفوشة وياقة عريضة من الشيفون الأبيض المنقط، مع تنورة وصدر مُصمم من الكتان باللون الأزرق الفاتح، وهو التصميم الذي لم يكن مناسباً لجسم الخميسي على الإطلاق، إذ جعلها تبدو أقصر قامة.

واعتمدت الخميسي مع هذه الإطلالة حقيبة كبيرة الحجم باللون الرمادي مُصممة من الجلد، إضافة إلى حذاء مفتوح من الأمام باللون الأبيض.



بشرى

بشرى



تحرص بشرى دائماً على اعتماد إطلالات أنيقة أثناء حضورها مهرجان الجونة السينمائي، الذي تشارك به كمديرة عمليات وشريك مؤسس، منذ العام 2017.

ولم تُوفق بشرى في اختيار إطلالتها خلال حفل افتتاح المهرجان نهاية شهر أكتوبر الماضي، حيث اعتمدت فستاناً بتصميم الكب للمصممة سارة أنسي، وهو الفستان الذي صُمم له أكمام منفوشة متصلة بكب طويل من الساتان، ينسدل خلف الفستان، مما منحه تصميماً سيئاً للغاية.

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مي سليم

مي سليم



على الرغم من حرص الممثلة والمطربة الأردنية مي سليم على الظهور بإطلالات أنيقة دائماً، سواء في جلسات التصوير التي تجريها أو المناسبات الفنية التي تحضرها، إلا أن اختيار مي سليم لهذه الإطلالة خلال جلسة تصوير لشتاء 2020 لم تكن موفقة على الإطلاق.

ونسقت مي سليم في هذه الإطلالة فستاناً طويلاً من الجلد الأسود بتصميم الكب، ارتدت تحته تيشرت من القطن باللون الأبيض، ثم وضعت على أكتافها معطفاً طويلاً من الفرو الأحمر، وهو ما جعل الإطلالة تبدو غريبة وغير أنيقة على الإطلاق، نظراً لعدم ملاءمة الجلد مع الفرو والقطن، وصعوبة تنسيقهما معاً في نفس الإطلالة.



مايا دياب

مايا دياب



في إحدى حفلاتها الغنائية على اليوتيوب في صيف 2020، اعتمدت مايا دياب إطلالة جريئة وغير أنيقة على الإطلاق، بارتداء فستان أبيض من القماش الأبيض تم تصميمه على هيئة قطع صغيرة من الملابس التي تم ربطها معاً في عقد كبيرة، وتظهر فيها بوضوح قطع بتصميم الملابس الداخلية، مما جعل مايا دياب تظهر في واحدة من أسوأ إطلالتها على الإطلاق.

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