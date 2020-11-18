توقعات الجمهور للحلقة الأخير من "ربع قيراط": "هترجعله بشروطها"

علاقات و مجتمع

يعتبر مسلسل "ربع قيراط"، حكاية حقيقية ضمن حكايات مسلسل "إلا أنا"، ويعرض حاليا على قناة DMC، ومن المتوقع عرض آخر حلقاته مساء اليوم.

قصة المسلسل واقعية بحسب تصريحات الفنان "مصطفى درويش"، بطل العمل لـ"الوطن"، وهي قصة زوجين لهما ولد وبنت، وبدأ بزوجة كان تحلم بتأسيس شقتها الخاصة، وبعد عشرة طويلة مع زوجها وضعت كل ما تملك من أموال ومشغولات ذهبية لشراء شقة في منطقة المعادي.

طلب منها زوجها ألا تذهب للشقة خلال سفره لمدة 10 أيام لأنها في منطقة نائية، ولكنها ذهبت في اليوم الأخير وفوجئت بأنه كان يمكث في الشقة التي دفعت شقا عمرها كله كي تشتريها، ووجدته متزوج من خطيبته الأولى التي كانت تجمعه بها علاقة حب قبل زواجه.

كلمها زوجها ورفض الإنفاق عليها، وتركها وباع الشقة التي كانت تمكث فيها في شبرا، ولم يتركها هناك حتى كحاضنة، ورفض دفع النفقات المستحقة عليه، كما رفض أن ينفق على نجله.

وخلال المشكلات ذهب الابن إلى والده، فعاملته زوجة الأب معاملة صعبة للغاية، وهنا بدأت تنكشف على حقيقتها أمام زوجها.

بعد عدة حلقات ذهب الزوج ليصالح زوجته، وأعطاها نفقتها وفي الحلقة الأخيرة من المنتظر ما إذا كانت ستعود له أم لا، وخاصة بعدما اضطرت أن تعيش مع جدتها، وعملت في مكتب محاماة، ولم تسلم من تحرش مدير المكتب.

وفي النهاية استقرت في ورشة لتصنيع الأثاث مع جارها العجوز لتصرف على ابنها.

مها أحمد (28 سنة) واحدة من جمهور المسلسل ومتابعيه تقول في تصريحات له "هن"، "لا الست دي شقيت كتير من غيره ووقفت على رجلها اكيد مش هترجعه ده رأيي، ولو رجعته تبقى مهزأة وهزأت نفسها كتير أوي".

فيما قال محمد سالم، (32 سنة) أحد متابعي المسلسل لـ"هن"، "طبعا هترجع لجوزها لأنها بتحبه وفي الأول والآخر الست مالهاش غير ضهر راجل تتسند عليه، كلنا معرضين أننا نغلط ونرجع نعتذر وساعتها بنكون عارفين قيمة الست كويس جدا اللي معانا".

أما سوسن إبراهيم (55 سنة)، فتقول لـ"هن"، "كل الرجالة ليهم أخطاء وهفوات بس الراجل بجد اللي يعرف يفرق بين واحدة يتجوزها وتعيش معاه، وواحدة عايزة فلوس، والست العاقلة لازم تعدي الخطايا بتاعة الراجل، وتتفهمه وتعديله الغلط بصعوبة شديدة وتبين طول الوقت أنها مسامحتش بس هي سامحت، عشان الغلط ميتكررش، وعشان كدة نهاية المسلسل هترجعله وتعيش معاه بس بشروطها".

يذكر أن "ربع قيراط"، هي الحكاية السابعة من مسلسل "إلا أنا"، الذي عُرض منه 6 حكايات حتى الآن، هي "بنات موسى"، و"سنين وعدت" و"أمل حياتي" و"أمر شخصي" و"ضي القمر" و"لازم أعيش".

ربع قيراط بطولة ريهام عبدالغفور، وحمد على رزق، مصطفى درويش، محمد الصاوي، محمد كشك، شاهيستا سعد، مروة عيد، محمد درويش، إبراهيم السمان، محمد الأحمدي"، ومن تأليف أمين جمال، شريف يسري، وإخراج أحمد حسن.