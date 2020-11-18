بعد إعفاء أبناء المسجونين من مصاريف الدراسة.. "أمهات مصر": قرار إنساني

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أشادت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، بقرار اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، الخاص بإعفاء أبناء المسجونين من مصاريف الدراسة، وشمول الأسر بالتضامن الإجتماعي.

وأكدت عبير أن القرار إنساني في المقام الأول، وفي إطار حقوق الإنسان، ويراعي ظروف أسر المسجونين، مقدمة الشكر لرئيس الجمهورية ولوزيري الداخلية والتضامن علي هذه القرارات الإنسانية.

كان اللواء هشام البرادعي، مساعد وزير الداخلية للسجون، أكد أن اللواء محمود توفيق يولي اهتماما كبيرا بالسجون، وتأهيل السجناء ومراعاة حقوق الإنسان.

وأشار مساعد وزير الداخلية، في كلمة بندوة تثقيفية بقطاع سجون طرة أمس الثلاثاء، إلى إنشاء سجون جديدة بدلا من القديمة للارتقاء بالسجناء والاهتمام بصحة السجناء، والاهتمام بورش النجارة والحدادة والاهتمام بمستشفيات السجون.

ونوه مساعد الوزير، إلى أنه أجريت 472 جراحة للسجناء خلال 2020، وإيفاد 38 قافلة طبية؛ لفحص السجناء، وشمول أسر السجناء بالتضامن الاجتماعي، وإعفاء الأبناء من مصاريف الدراسة، واستحداث مشروعات إنتاجية جديدة.