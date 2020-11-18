المشرفة المصابة في أتوبيس الهرم.. فنانة تشيكلية كانت تستعد لمعرض جديد

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المعلمة دينا محمود المشرفة المصابة في حادث أتوبيس مدرسة الإبداع في الهرم، وهي محجوزة تحت الملاحظة بالرعاية المركزة على جهاز تنفسٍ صناعي، بحسب بيان محافظة الجيزة.

دينا تبلغ من العمر 35 عاما، تعمل معلمة في تربية فنية بالمدرسة، كما أنها فنانة تشكيلية، وعضو نقابة الفنانين التشكيليين والملتقيات الفنية الدولية، كانت تستعد قبل يومين لإنهاء تحضيرات معرضها الفني الجديد، الذي بدأت في رسم لوحاته منذ الحجر الصحي الذي فرض على الجميع مع الموجة الأولى لانتشار فيروس كورونا المستجد منذ منتصف مارس الماضي، بحسب تصريحات لها لـ"الوطن" في 22 مارس 2020، متخذة من "الطيارة الورق" مدخلًا له ويظهر في اللوحات تأثير تفشي الوباء على الجميع.

تهتم دينا محمود بالنساء في لوحاتها ونظمت في سبتمبر 2019 معرض "حكايات ستات"، والذي جعلت من المرأة بطلة ومحور 35 عملا فنيا تقدمها في معرضها الشخصي، وأكدت في حديثها حينها لـ"الوطن"، على دور المرأة في مختلف المجالات وحالات ومستويات مختلفة، الشعبية والمثقفة والحبيبة والجارة، يرافقها "الطائر" ليكون شاهدًا على تحركاتها سواء يشاهد من داخل القفص أو يشاركها المشهد من خارجه.

تتميز دينا كمعلمة بتنظيم معرض لرسومات وأعمال طلابها الفنية في نهاية كل عام دراسي، فهي منذ 9 سنوات، التحقت دينا محمود، خريجة كلية تربية فنية جامعة حلوان، بمدرسة الإبداع الدولية، وبدأت بطرح فكرتها لإقامة معرض يعرض منتجات تلاميذها في نهاية العام الدراسي، وكان طلاب الفرقة الخامسة الابتدائية أول الخاضعين للتجربة، التي لاقت نجاحًا بمجرد عرض أعمالهم المناسبة لأعمارهم في معرض بساقية الصاوي.

أكد الدكتور منصور خليل مدير مستشفى الهرم، حجز جميع مصابي حادث أتوبيس مدرسة خاصة، اليوم، بالجيزة في مستشفى الهرم لمدة 24 ساعة لحين الاطمئنان على صحتهم بشكل كامل، مؤكدا تقديم كل الرعاية والخدمات الصحية من قبل المستشفى على أكمل وجه.

وأضاف خليل، لـ"الوطن"، أن هناك حالتين موجودتين داخل غرفة العناية المركزة بالمستشفى بسبب تدهور حالتهما الصحية رافضا الكشف عن هويتهما أو اسميهما.

وأشار مدير مستشفى الهرم إلى أنه سيتم السماح بخروج عدد كبير من المصابين، صباح غدٍ الخميس، بعد الاطمئنان على صحتهم وظهور جميع التحاليل والأشعة الخاصة بهم.

وكشف مصدر بهيئة الإسعاف لـ"الوطن"، عن أن الحالتين هما فاطمة شحاتة محمد 50 سنة، مدرسة، تعاني من اشتباه كسر بالعمود الفقري ودينا محمود، 35 سنة، مدرسة، حجز بالرعاية المركزة على جهاز تنفس صناعي بسبب تدهور وظائف القلب.

وبحسب بيان لمحافظة الجيزة اليوم، أجرى المحافظ زيارة لمستشفى الهرم التخصصي للاطمئنان على الطلاب المصابين في حادث انقلاب أتوبيس بمنطقة الرماية تابع لمدرسة الإبداع للغات التابعة لإدارة أوسيم التعليمية والبالغ عدده 17 حالة، وهم (2 مشرفين – 14 طالبا – سائق الأتوبيس).