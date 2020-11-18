الامارات | الأردن.. 2000 إصابة "كورونا" في معمل للكمامات

شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن.. 2000 إصابة "كورونا" في معمل للكمامات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت مصادر صحية في الاردن اليوم، عن وقوع 2000 إصابة بكورونا في مصنع للكمامات الطبية في مدينة العقبة جنوب الأردن. وحسب عدد من المواقع الإخبارية والتلفزيونات المحلية الأردنية، فإن المصابين كلهم من الجنسيتين الهندية والبنغالية، فيما يبلغ عدد عمال المصنع 2400 عاملا. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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