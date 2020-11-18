21 معلومة عن آمنة نصير أبرزها "نشأت في مدارس تبشيرية"

علاقات و مجتمع

"يجوز للمسلمة الزواج من غير المسلم"، فتوى قالتها آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر أثارت كثير من الجدل حولها، وهو ما أدى إلى موجة من الانتقادات أدت في نهاية المطاف إلى رد شيخ الأزهر على تلك الفتوى بحرمانية زواج المسلمة من غير المسلم، وفيها يلي أبرز المعلومات عن آمنة نصير.

من هي آمنة نصير؟

- هي أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر.

- العميد السابق لكلية الدراسات الإنسانية بفرع جامعة الأزهر بالإسكندرية.

- ولدت في قرى موشا التابعة لمحافظة أسيوط في الصعيد.

- هي من طلبت من والدها أن تكمل تعليمها.

- قالت إنها نشأت وتربت في مدارس تبشيرية أمريكية غربية، كانت لها كبير الأثر في حياتها.

- تعلمت في خمسينيات القرن الماضي، وهو ما كان بمثابة القنبلة الموقوتة في أسرتها، على حد تعبيرها.

- درست في المدرسة الأمريكية ذات الطابع الديني المسيحي، فهي تبشر بالدين المسيحي.

- ظلت في هذه المدرسة من الصف الثالث الابتدائي، وحتى ما يعادل الثانوية العامة.

- قالت إنها أصبحت على النقيض تماما من نشأتها في مدارس تبشيرية.

- روت عن فترة دراستها الجامعية، قائلة "دخلت جامعة بنات فقط، كي يوافق والدي، ودرست الفلسفة، تقاليدنا عنيفة".

- تخصصت في دراسة الفلسفة في رسالة الدكتوراه.

- كانت آمنة نصير معادية بشدة لارتداء طالبات الأزهر للنقاب في عام 2009.

- كانت عضو مجلس النواب في برلمان مصر 2015.

- أكدت أن المعاهد الأزهرية في مصر سلبياتها أكثر من إيجابياتها.

- اختارت الفلسفة الإسلامية لتأثرها بها في نشأتها في الصعيد.

- قالت إنها تعتز باسمها لارتباطه بالنبي محمد (ص)، فهو اسم السيدة آمنة بنت وهب، أم رسول الله، وأروع ما حملت به امرأة وأجمل ما عرفت البشرية.

- قالت مؤخرا إنه يجوز للمسلمة الزواج من غير المسلم لأنه لا يوجد نص قرآني يمنع ذلك.

- وقالت كذلك إن النقاب عادة يهودية وليس من الإسلام.

- تريد التقرب من الله في الفترة المقبلة.

- آمنة نصير معروف عنها تصريحاتها المثيرة للجدل دوما حول المرأة.

- قالت إنها دوما ما تراجع نفسها فيما تقول، وفي الغالب لا تتراجع عن تصريحاتها.