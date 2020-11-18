ندوات لنشر الثقافة المصرفية في الأسمرات برعاية "قومي المرأة"

علاقات و مجتمع

نظم المجلس بالتعاون مع البنك الزراعي المصري سلسلة من الفعاليات التثقيفية والتوعوية بهدف نشر الثقافة المصرفية والمالية وتوعية سكان حي الأسمرات بأهمية ومزايا الخدمات المصرفية وجدوى الادخار، وذلك على مدار 6 أيام خلال الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر، وفي هذا السياق أصدر البنك الزراعي المصري نحو 6 آلاف كارت "ميزة" مسبوق الدفع لسكان الحي.

يأتي ذلك في إطار حرص المجلس القومي للمرأة، وجهوده المتواصلة لتنمية وتطوير حي الأسمرات.

مايا مرسي: إصدار الكارت يعد خطوة مهمة في طريق تحقيق الشمول المالي للمرأة بالحي

وعبرت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها بإصدار كارت ميزة لأهالي حي الأسمرات، مؤكدة أن ذلك يأتي في سياق جهود المجلس الحثيثة لتمكين المرأة وتضمينها بالقطاع المصرفي بالدولة، ونشر مفهوم الشمول المالي بين السيدات، موضحة أن إصدار الكارت يعد خطوة مهمة في طريق تحقيق الشمول المالي للمرأة بالحي والذي يعتبر عنصرا أساسيا في محور التمكين الاقتصادي أحد المحاور الأساسية للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، والذي يتحقق من خلال رفع معدلات حصول المرأة على الخدمات المالية وبخاصة "المصرفية" عن طريق القنوات المالية الرسمية، وتوفير هذ الخدمات بجودة وأسعار مناسبة، وشروط تشجيعية، والعمل على استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة لتسويق الخدمات المالية لتسهيل الوصول إليها، وتبسيط وتذليل العقبات التي تواجه استخدامها.

وأضافت رئيسة المجلس، أن كارت ميزة سوف يسهل الأمور والإجراءات المالية على المرأة مما يساهم في زيادة إقبالها على إقامة مشروعات صغيرة تدر عليها دخلاً يساعدها في إدارة شؤون حياتها، حيث إن الإجراءات المالية المعقدة كانت تمثل عائقا كبيرا على دخول المرأة مجال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

مايا مرسي: سعداء بالتعاون مع البنك الزراعي المصري في تعريف سكان حي الأسمرات بالخدمات المصرفية

وأشادت مايا بجهود البنك الزراعي المصري في تطبيق مفهوم الشمول المالي، وبالتعاون المثمر معه في تعريف سكان حي الأسمرات بالخدمات المصرفية التي يقدمها البنك خاصة فيما يتعلق بقروض المشروعات متناهية الصغر، ودعم المنتجين والحرفيين مما يساهم فى تحقيق التمكين الاقتصادي والشمول المالي للسيدات بالحي.

علاء فاروق: حريصون على تعريف جميع فئات المجتمع بالخدمات المصرفية التي يقدمها البنك الزراعي

ومن جانبه أشار الأستاذ علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إلى حرص البنك على العمل وفق توجيهات البنك المركزي المصري برئاسة المحافظ طارق عامر بالعمل على جذب وتحفيز أكبر عدد من فئات المجتمع للتعامل من خلال النظام المصرفي، وفي إطار مشاركته في الاحتفال باليوم العالمي للادخار وأسبوع الشمول المالي في حي الأسمرات بهدف مساعدة أهالي الحي على الدخول ضمن القطاع المصرفي للدولة، خاصة وأن حي الأسمرات يسكنه نحو 12 ألف أسرة وهم في حاجة ماسة للحصول على الخدمات المصرفية، وهو ما يتوافق مع مفهوم الشمول المالي الذي تسعى الدولة لتطبيقه وهو ما تؤكده توجيهات البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر.

وشدد علاء فاروق على أهمية توزيع كروت ميزة بالمجان على سكان حي الأسمرات، ما يساعدهم في تنفيذ كل معاملاتهم المالية ومدفوعاتهم من الكارت بديلاً عن النقود، وهو ما لاقى ترحيباً كبيراً من جميع المواطنين نظراً لارتباطهم بإنجاز معاملات حكومية، باتت من الصعب إنجازها عقب تحول بعض الخدمات للدفع الإلكتروني بديلا عن الدفع النقدي.

علاء: هدفنا الوصول إلى 30 مليون عميل خلال السنوات الخمس المقبلة

وأشاد رئيس البنك الزراعي المصري، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس، وبالجهود التي بذلوها في تنظيم هذه الفعاليات والتي تسهم في التعريف بأهمية الشمول المالي وتعزيز وعي سكان الأسمرات خاصة السيدات منهم، بأهمية التعامل مع البنوك والحصول على الخدمات المصرفية المتعددة، وليس الحصول على كارت ميزة فقط.

وشهدت الفعاليات التي أقيمت في الملعب الرئيسي بحي الأسمرات إقبالاً كبيراً من سكان الحي – رجالاً وسيدات - ممن حرصوا على المشاركة في الفعاليات، وعبروا عن سعادتهم بالمشاركة في تلك الفعاليات التي نظمها المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع البنك الزراعي المصري واستمرت على مدار أسبوع كامل، والتعرف على الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك الزراعي المصري، خاصة فيما يتعلق ببرامج تمويل المشروعات متناهية الصغر، وتشجيع صغار المنتجين والحرفيين وغيرها من البرامج التمويلية التي تخدم قطاعا عريضا من محدودي الدخل والأسر الأكثر احتياجاً.

وأشادوا بمبادرة البنك الزراعي المصري بإصدار كارت ميزة لهم بالمجان، حيث أنها خطوة مهمة لتشجيعهم على الاستفادة منه في تنفيذ معاملاتهم المالية ومدفوعاتهم بشكل عام وتمكينهم من دفع فواتير المرافق والإيجار الشهري والتعامل مع الجهات والمصالح الحكومية بشكل خاص .