صور رومانسية نادرة من خطوبة أحمد حلمي ومنى زكي

علاقات و مجتمع

قصة صداقة تطورت رويدا إلى حب بين الفنان أحمد حلمي ومنى زكي، رواها هو في أحد اللقاءات التليفزيونية، ويحتفل الثنائي اليوم بعيد ميلادها الذي يصادف الـ18 من نوفمبر، وفي تلك المناسبة، تمت خطبة الثنائي قبل حوالي عام من الزفاف الذي تم في سنة 2002.

وقال أحمد حلمي إن والد منى زكي طلب منه شقة في المهندسين، وكانت "معجزة" أنه وجد شقة بسعر مناسب في توقيت مناسب، ووصفها بأنها لقطة، "حمايا مطلبش حاجات كتير، بس قالي أنا هسافر سنة وأرجع أشوفك عملت إيه، وأنا ساعتها كنت بحاول أعمل كل حاجة عشان منى".

وبالفعل تمت الخطبة، وارتدت منى زكي جامبسوت من اللون الأحمر، وصففت شعرها لأعلى، ولم تضع طلاء أظافر، بل كانت رقيقة للغاية وطبيعية واكتفت بوضع المكياج مع الشعر والجامب سوت.

وأظهرت الصور أحمد حلمي وهو يهدي خطيبته الشبكة، ويجعلها ترتدي الدبلة، وسقاها الشربات وسط أجواء احتفالية بالخطوبة، وقبل يدها في مشهد رومانسي.

وقال حلمي إن والد منى اشترط عليه ألا يراها خارج المنزل بمفردهما، وإنما يجب أن يكون مع جمع من الأصدقاء، وأو يأتي إلى منزل ليرحب به في أي وقت، "حمايا قالي، عايز منك وعد رجالة إنكم متتقابلوش برة، وأهلا بيك في البيت في أي وقت، وممكن تخرجوا مع بعض بشرط مش لوحدكم، وأنا بقعد سنة في السفر وهرجع، ومطلبش حاجة مني، غير إنه قالي، سنة وهرجع وأشوفك عملت إيه؟"

وقال حلمي عن مشكلات زواجه من منى، "ماكنش معايا فلوس وماكنتش عارف أعمل إيه وقتها، وجالي إعلان لشركة اتصالات أقدمه مع محمد سعد، وحمايا كان قايلي على رقم للشبكة زي ولاد خالتها تقدر بـ 40 ألف جنيه، ولما حصلت على الرقم ده من الإعلان، خدتهم وركنتهم على جنب لحد ما يجي حمايا من السفر".