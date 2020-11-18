احذر تناول بيضة أو أكثر يوميا.. تزيد من خطر الإصابة بهذا المرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– سيد متولي

يعتبر البيض المخفوق أو المسلوق طعام إفطار شهير في جميع أنحاء العالم، ومع ذلك، قد لا تكون الفوائد الصحية للبيضة كما هو معروف، حيث أظهر بحث جديد من جامعة جنوب أستراليا أن الاستهلاك الزائد للبيض يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري.

وتم إجراء الدراسة بالشراكة مع جامعة الصين الطبية وجامعة قطر، وهي الأولى لتقييم استهلاك البيض في عينة كبيرة من البالغين الصينيين، وفقا لموقع medicalxpress.

ووجدت الدراسة أن الأشخاص الذين يستهلكون بيضة واحدة أو أكثر يوميًا (ما يعادل 50 جرامًا)، لديهم مخاطر متزايدة للإصابة بمرض السكري بنسبة 60 في المائة.

ومع انتشار مرض السكري في الصين الآن يتجاوز 11 في المائة - أعلى من المتوسط العالمي البالغ 8.5 في المائة - أصبح مرض السكري مصدر قلق خطير للصحة العامة.

ويقول عالم الأوبئة وخبير الصحة العامة، الدكتور مينج لي، إن انتشار مرض السكري هو مصدر قلق متزايد، خاصة في الصين حيث تؤثر التغييرات في النظام الغذائي الصيني التقليدي على الصحة.

ويضيف الدكتور لي: "النظام الغذائي هو عامل معروف وقابل للتعديل يساهم في ظهور مرض السكري من النوع الثاني، لذا فإن فهم مجموعة العوامل الغذائية التي قد تؤثر على الانتشار المتزايد للمرض أمر مهم".

ويتابع: "على مدى العقود القليلة الماضية، مرت الصين بتحول تغذوي كبير شهد انتقال الكثير من الناس من نظام غذائي تقليدي يتكون من الحبوب والخضروات، إلى نظام غذائي أكثر معالجة يتضمن كميات أكبر من اللحوم والوجبات الخفيفة والأطعمة الغنية بالطاقة، في الوقت نفسه، ازداد استهلاك البيض بشكل كبير؛ فمن عام 1991 إلى عام 2009، تضاعف عدد الأشخاص الذين يتناولون البيض في الصين تقريبًا".

ويكمل العالم: "في حين أن العلاقة بين تناول البيض ومرض السكري غالبًا ما تكون موضع نقاش، فقد هدفت هذه الدراسة إلى تقييم استهلاك البيض على المدى الطويل للبيض ومخاطر الإصابة بمرض السكري، وفقًا لما يحدده صيام جلوكوز الدم، ما اكتشفناه هو أن ارتفاع استهلاك البيض على المدى الطويل (أكثر من 38 جرامًا في اليوم)، زاد من خطر الإصابة بمرض السكري بين البالغين الصينيين بنحو 25 بالمائة، علاوة على ذلك ، فإن البالغين الذين يتناولون الكثير من البيض بانتظام (أكثر من 50 جرامًا، أو ما يعادل بيضة واحدة يوميًا) لديهم خطر متزايد للإصابة بمرض السكري بنسبة 60 في المائة، وكان التأثير أيضًا أكثر وضوحًا عند النساء منه عند الرجال".

ويقول الدكتور لي، إنه بينما تشير هذه النتائج إلى أن ارتفاع استهلاك البيض يرتبط ارتباطًا إيجابيًا بخطر الإصابة بمرض السكري لدى البالغين الصينيين، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لاستكشاف العلاقات السببية.

وينصح الطبيب: "للتغلب على مرض السكري، هناك حاجة إلى نهج متعدد الأوجه لا يشمل فقط البحث، ولكن أيضًا مجموعة واضحة من الإرشادات للمساعدة في إعلام وتوجيه الجمهور، هذه الدراسة هي خطوة واحدة نحو هذا الهدف طويل الأجل".