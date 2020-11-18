مزقت صوره وتكرهه.. حكاية فرح منى زكي وأحمد حلمي

علاقات و مجتمع

تحتفل الفنانة منى زكي والفنان أحمد حلمي بعيد ميلادهما الذي يوافق الـ18 من نوفمبر، إذ أكملت منى زكي عاملها الـ44، وأحمد حلمي الـ51 من عمره، ومنذ زواجهما عام 2002، أي منذ 18 عاما وهما ملاصقان لبعضهما البعض، وكان أكبر حدث جمعهما سويا هو حفل الزفاف الذي أقيم في أحد فنادق القاهرة.

لكن يبدو أن منى زكي لا تحب صور الفرح، رغم حبها لزوجها أحمد حلمي، لدرجة أنها تحدثت في هذا الأمر أكثر من مرة في اللقاءات التليفزيونية، وقالت إنها مزقت كل صور الفرح، بمعرفة أحمد حلمي، "ومزعلش لأني كنت قايلاله أنا مش بحبها ليه".

قصة صداقة لمدة عام، ثم حب وخطوبة كللت بالزواج، قصة شهيرة لواحدة من أنجح الزيجات في الوسط الفني أثمرت عن إنجاب 2 من الأبناء، هما لي لي، وسليم.

وقالت منى زكي عن الفرح إنه كان أقرب لـ "المولد"، منه إلى الفرح، وأضافت، "كان مليان ناس كتير منعرفهمش، وناس جايين ياخدوا صور ويمشوا، ولما كنت بسأل حلمي، بيقولي لأ معرفوش، واكتشفنا أنه كان من الجمهور ناس بتيجي".

وعبرت منى زكي كذلك عن رغبتها في إقامة حفل زفاف آخر مع حلمي وأطفالهما، يقتصر على الأهل المقربين، فقط، "شكلي مكانش عاجبني في الصور، قطعتها كلها"، ورغم ذلك كان الفرح ملئ بالفقرات الممتعة.

غنى حلمي لـ منى زكي أغنية "بحبك" ورقصا معا، بالإضافة إلى فقرتي الراقصة دينا وفيفي عبده.

أما عادل إمام فروى الإعلامي ممدوح موسى، كيف اقتحم الفرح خلال رقص العروسين، ورقص مع منى زكي منفردا ثم تراجع تاركها لـ حلمي من جديد، ثم احتضن الفنان أحمد حلمي وبارك لهما الزيجة.