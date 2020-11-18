احتفلا بذكرى زواجهما الـ63 وفارقا الحياة بعدها بيوم.. كورونا لا يرحم

علاقات و مجتمع

احتفل زوجان إيطاليان بذكرى زواجهما الثالثة والستين في سبتمبر الماضي وودعا الحياة بعد إصابتهما بفيروس كورونا المستجد، بيوم واحد، وفقًا لما ذكرته صحيفة "l'Eco di Bergamo الإيطالية.

وقد عاشا الزوجان فينتسنزو وأولغا مولينو في ضاحية سيستو سان جيوفاني بمدينة ميلانو الإيطالية، والتقيا في الجنوب داخل مدينة بوليا حين كان عمرهما آنذاك 18 عاما، وانتقلا معًا للعيش في ميلانو عام 1957.

وقالت إحدى حفيدات مولينو، إن الجدين تراوح عمرهما قبل الوفاة إلى 82 و 83 عامًا، وكانا مريضين لمدة 10 أيام، بسبب إصابتهما بفيروس كورونا وعلى الرغم من ارتفاع درجة حرارتهما إلا أنهما لم ينتظرا قدوم الطبيب وبعد تشخيص حالتهما تم وصف مضادات حيوية لهما.

ودخلا الزوجان إلى المستشفى في مدينة مونزا في 11 نوفمبر الجاري وجرى وضعهما في جناحين منفصلين داخل المستشفى، ما دفع الزوجة لطلب سترة زوجها من الطاقم الطبي لإحضارها لغرفتها كي تشعر بأنه بجانبها وفي نهاية اليوم فارق الحياة بفارق ساعة واحدة فقط.

يذكر أن قبل ركوبهما سيارة الإسعاف قاما بقياس مستوى الإكسجين في الدم، وكانت نسبته لدى فينسينزو 68٪، ولدى أولغا 86٪.

أعراض فيروس كورونا التي يصعب اكتشافها

تنقسم أعراض فيروس كورونا إلى بسيطة وشديدة وهناك بعض الأشخاص لا يظهر عليهم أعراض، ومن الأعراض النادرة الطفح الجلدي، مشاكل في الجهاز التنفسي، والجهاز الهضمي أو في الأذن الوسطى.

نقص التهوية في الأماكن المغلقة يزيد من خطر الإصابة بفيروس كورونا

كانت أوضحت دراسة حديثة نشرتها جامعة "سوري" الأمريكية، أن نقص التهوية في الأماكن المغلقة، يزيد من خطر الإصابة بفيروس كورونا، ولا بد من فتح النوافذ باستمرار لتجديد الهواء.

وأشارت الدراسة إلى أن هناك بعض الإجراءات الوقائية يجب الحرص عليها منها غسل اليدين باستمرار، وارتداء قناع الوجه أو الكمامة في الأماكن التي يتعذّر فيها التباعد الاجتماعي يساعد على تفادي العدوى.

نصحت توصيات الدراسة بفتح الأبواب والنوافذ لتجديد الهواء باستمرار سواء في البيت أو أماكن العمل، لأن تحسين التهوية يحد من خطر العدوى، بحسب ما ذكره موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وتعمل المكيفات على تنقية الهواء شرط تنظيف الفلتر باستمرار، لكن يفضل فتح النوافذ ولو قليلا عند تشغيل المكيف.