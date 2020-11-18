قصة الندم في حياة أحمد زكي: ضيعت حب عمري وكنت بحلم بنصف دستة أطفال

علاقات و مجتمع

تحل اليوم 18 نوفمبر الذكرى 71على ميلاد النمر الأسود أحمد زكي، والذي احتفل به محرك البحث "جوجل"، بتغيير واجهته المعتادة بصورة الفنان الراحل.

كانت قصة غرام الفنان أحمد زكي والفنانة هالة فؤاد من أكثر قصص الحب التي عرفها الوسط الفني، وعلى الرغم من حبه الشديد لها إلا أن هذه القصة لم تستمر طويلًا ولم يقدم على الزواج من أخرى بعد الانفصال عنها.

ويُقدم هُن قصة أحمد زكي والفنانة هالة زكي خلال السطور التالية.

اللقاء الأول

جمعهما لقاء خلال تصوير مسلسل "الرجل الذي فقد ذاكرته مرتين"، وتزوجا لمدة عامين فقط، قبل أن تشتد الخلافات بينهما بسبب غيرة "زكي" ورفض الأخيرة ترك التمثيل، إلا أنهما ظلا صديقين، ولم يتزوج بعدها حتى غادر الحياة.

وتحدث أحمد زكي عن هالة فؤاد في أحد اللقاءات التليفزيونية، قائلا: "كانت حب عمري، اللي ضيعته من إيدي بسبب عصبيتي وقلة صبري".

وخلال حوار أجراه الفنان الراحل مع مجلة أكتوبر عام 1996، تحدث عن الأسباب التي جعلته ينفصل عن حب عمره، قائلًا "نعم أنا نادم على ذلك، ولكن أي زواج قائم على الحب لابد أن تجابهه في البداية خلافات نظرًا لحساسية المشاعر ومشاكل الحياة اليومية، ولهذا يجب على أقرب المقربين من الزوجين أن يحافظوا على هذا الزواج بسياج التفاهم والتقريب بينهما، إذا ما اختلفا وما أكثر الخلافات اليومية، إنها أول مرة أتحدث فيها في هذا الموضوع لأنه من خصوصيتي الخاصة جدًا".

وعن الأحلام والطموحات الذي سعى لتحقيقها مع زوجته وأم ابنه الوحيد، قال "عندما تزوجت (هالة) كنت أحلم بتكوين عش الزوجية السعيد، وأن أنجب نصف دستة أطفال، بيت مصري حقيقي، تمنيت أكون أسرة كبيرة بمعنى الكلمة، وكم كانت هالة فؤاد رائعة وجذابة ولطيفة ومهذبة".

هالة فؤاد تتحدث عن أحمد زكي في حوار نادر: طلب مني الاعتزال فرفضت

وفى حوار أجرته الراحلة هالة فؤاد، تحدثت عن زواجها من الفنان أحمد زكي قائلة: "استمر زواجنا لمدة عامين وأنجبت خلالهما ابننا هيثم أحمد زكي"، ولكن أحمد طلب منها بعد الإنجاب التفرغ للحياة الأسرية واعتزال الفن، فرفضت ووقع الطلاق بينهما لتكمل هالة فؤاد مسيرتها الفنية بعد الطلاق حتى تقرر الاعتزال بعد مرضها بسرطان الثدي.