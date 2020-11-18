عندما عشق الأستاذ تلميذته.. قصة حب أشرف زكي وروجينا وحكاية انفصالهما

علاقات و مجتمع

"أنا آمنت بواحد وصدقته وحبيته ومصدقتش هيجيب لي إيه وهيقعدني فين ومكنش عندي ده، ومفكرتش بده وتحملت المسؤولية من صغري، ولما كنا بنجيب كرسي كنا بنفرح بيه؛ لأننا احنا اشتريناه محدش جابهولنا"، هكذا تحدثت الفنانة روجينا عن علاقتها بالفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أثناء استضافتهما في برنامج "صاحبة السعادة"، مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس، والمذاع عبر فضائية "dmc".

ويُقدم هُن قصة حب الأستاذ والتلميذة التي بدأت داخل معهد الفنون المسرحية، خلال السطور التالية.

من داخل معهد الفنون المسرحية، بدأت قصة حب الثنائي روجينا وأشرف زكي، حينما وقع الأستاذ في غرام تلميذته، ليبدأ من نظرة فإعجاب فحب، حينما كان معيدًا يدرس لها الدراما، فأعجب بها ولم يتردد لحظة في أن يتقدم لخطبتها وطلب يدها من أسرتها، ليكونا أجمل الثنائيات داخل الوسط الفن.

الحب الذي جمع بين الثنائي تفوق على الإمكانيات المادية، إذ قضيا شهر العسل داخل مصر، بأحد الفنادق بمدينة شبرامنت، واقتصر الشهر على يومين فقط، ولكن لم يؤثر ذلك على قصة حبهما.

انفصلا 6 أشهر والحب جمّع شملهم

ظلت حياة أشرف زكي وروجينا، مستقرة، وأنجبا ابنتين، هما "مايا ومريم"، ولكن أصاب تلك العلاقة المستمرة بعض التوتر، ما تسبب في حدوث انفصال، ولكن لم يدم طويلا حيث استمر 6 أشهر فقط، وعاد بعدها الثنائي لحياتهما الزوجية المستقرة مرة أخرى.

الفنانة روجينا كانت وستظل هي الزوجة الداعمة لزوجها داخل المنزل وخارجه، وداخل العمل وخارجه، فوقت ترشح أشرف زكى للانتخابات كانت هي السند الداعم له، رغم أنه فاز بها بالتزكية نظرا لعدم وجود مرشحين أمامه، ولكن كيف يطمئن قلب روجينا حتى تسمع إعلان فوزه بنفسها فكما يقال، "وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة".

وخلال حديثها في برنامج "صاحبة السعادة"، قالت عن علاقتها بزوجها، "الأحلام بتكبر والطموح بتكبر وبتحسي إن الرحلة حلوة وعلى قد التعب ربنا بيجازي".

"بيقول نآمن ببعض ونحب بعض ومنفكرش في الشكل والمظهر"، هكذا تحدثت روجينا عن عمق العلاقة بينها وبين زكي والتي جعلت زواجهما يستمر لسنوات طويلة، مضيفة "عاوزين نمشي رحلة ونستحمل وهيبقى فيها انكسارات كتير وتعب، وأنا وأشرف بقينا نستحمل هو ينفعل، أنا حاضر طيب، وأنا لما اتنرفز هو يقول طيب أهداو للبنات".

وتابعت روجينا: "مقولناش ستوب لكن هنكمل عشان بنحب بعض، والرحلة ربنا كرمنا فيها، وعندنا بنتين أهم حاجة في حياتي، وعندك راجل مآمن بيكي وكل فترة يقول إنه مآمن بيكي".