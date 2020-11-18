أعراض الأنيميا.. أسباب حدوثها وطرق علاجها

صحة

تعد الأنيميا من الأمراض الشائعة وبخاصة بين الإناث، وتعرف باسم فقر الدم الحاد وتظهر أعراضها نتيجة نقص في عدد كرات الدم الحمراء المسؤولة عن نقل الأكسجين لأنسجة الجسم وحين تتراجع عن أداء وظائفها تظهر الأعراض على المريض.

يستعرض "هن"، أعراض وأسباب وطرق علاج الأنيميا كالآتي:

الأعراض

تظهر الأعراض في حالة تطور المرض سريعًا إنما لو كان تطور فقر الدم بطئ، فمن الممكن آلا تظهر أعراض بسبب اعتياد الجسم على هذه الوضعية الجديدة. ومن بين الأعراض.

ضيق التنفس.

أوجاع في الصدر.

دوخة.

الإرهاق والتعب الشديد.

شحوب البشرة والجلد.

خفقان القلب بشكل سريع وغير منتظم.

برودة اليدين والقدمين.

صداع.

تسارع نبضات القلب.

الأسباب

سوء التغذية

غالبًا ما يعتمد الناس على أغذية فقيرة ينقص فيها الحديد والفيتامينات وحمض الفوليك، وبالتالي يكون الشخص عرضة للإصابة بفقر الدم، فجسم الإنسان في حاجة دائمة للحديد والبروتين والفيتامينات لكي ينتج كمية كافية من خلايا الدم.

الدورة الشهرية

النساء هن الفئة الأكثر عرضة للإصابة بفقر الدم الناجم عن نقص في نسبة الحديد مقارنة بالرجال، وذلك لأن المرأة تفقد كميات من الدم نتيجة فقد الحديد خلال فترة الحيض.

الحمل

تكون المرأة الحامل عُرضة للإصابة بفقر الدم الناتج عن نقص نسبة الحديد في الجسم، وذلك لأن مخزون الحديد لديها يجب أن يدعم حجمًا أكبر من الدم تفوق الحالة الطبيعية، وأن يكون أيضًا مصدرًا للهيموجلوبين الذي يحتاج إليه الجنين للنمور والتطور.

اضطرابات الأمعاء

تؤثر أمراض الاضطرابات في الأمعاء على امتصاص مركبات الغذاء في الأمعاء الدقيقة، مثل داء كرون والداء البطني مما يعرض هؤلاء الأشخاص للإصابة بفقر الدم وإجراء عملية لإزالة جزء من الأمعاء أو معالجة الجزء المصاب من الأمعاء الدقيقة.

أمراض وحالات مزمنة

يصاب مرضى الفشل الكلوي والسرطان بفقر دم حاد نتيجة المرض المزمن الذي لحق بهم ويسمى فقر الدم المصاحب لأمراض مزمنة، هذه الحالات الطبية قد تتسبب في نقص خلال الدم الحمراء.

عوامل وراثية

في حالة إصابة أحد أفراد العائلة بفقر دم حاد ينتقل بالوراثة، وهذا يشكل عاملا خطرا للإصابة بفقر الدم المبني على أساس وراثي.

المضاعفات

في حالة التأخر في توفير علاج للأنيميا قد يحدث بعض المضاعفات الجانبية منها.

مشاكل في القلب

يمكن أن يسبب فقر الدم تسارع نبضات القلب وعدم انتظامها لعدم قدرة القلب على ضخ كمية الدم، التي يحتاجها لتعويض نقص الأوكسجين في الدم وقد يؤدي ذلك إلى أمراض القلب.

ضرر الأعصاب

يعد وجود فيتامين B - 12 أمرًا ضروريًا، ليس فقط لإنتاج خلايا الدم الحمراء السليمة، وإنما لعمل جهاز الأعصاب بشكل سليم.

الموت

هناك أنواع معينة من فقر الدم تنقل عن طريق الوراثة مثل فقر الدم المنجلي وقد تسبب مضاعفات طبية حادة تشكل خطر على الحياة. فضلًا عن فقدان كمية كبيرة من الدم في فترة زمنية قصيرة قد يؤدي للموت أيضًا.

علاج فقر الدم

هناك أنواع عديدة لعلاج فقر الدم منها:

علاج فقر الدم الناتج عن نقص الحديد: يتم علاج هذا النوع في اغلب الحالات من خلال تناول مكملات لزيادة نسبة الحديد في الجسم.

علاج فقر الدم الناتج عن نقص الفيتامينات: يتم معالجته من خلال الحقن التي تحتوي على فيتامين B - 12، وقد يستمر ذلك في بعض الحالات مدى الحياة، لأنه من أصعب أنواع فقر الدم.

علاج فقر الدم المصاب للأمراض المزمنة: ليس هناك علاج حتى الآن لهذا النوع من فقر الدم

علاج فقر الدم المنجلي أو الوراثي: يمكن علاج هذا النوع من خلال رصد ومراقبة مستويات الأكسجين في الجسم وتناول مسكنات للآلام وتناول السوائل لتخفيف الألم ومنع ظهور مضاعفات.

الوقاية

يمكن تجنب الإصابة بالأنيميا عن طريق تناول وجبات غذائية تحتوي على الفيتامينات والمعادن والغنية بالحديد مثل اللحم البقري والبقوليات والعدس والخضروات الورقية ذات اللون الأخضر الداكن والفواكه المجففة، ويمكن العثور على عنصر حمض الفوليك في الفواكه والعصائر والبازلاء والفستق ومنتجات الحبوب مثل الخبز والمكرونة والأرز.