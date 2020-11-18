أسلوب الحياة غير الصحي يهددك بسرطان الأمعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

حذرت الجمعية الألمانية لطب الجهاز الهضمي من أن اتباع أسلوب حياة غير صحي يرفع خطر الإصابة بسرطان الأمعاء.

ويتمثل أسلوب الحياة غير الصحي في النظام الغذائي كثير الدهون واللحوم الحمراء وقليل الألياف الغذائية، إلى جانب التدخين وشرب الخمر، فضلا عن العوامل الوراثية.

ويمكن الاستدلال على الإصابة لسرطان الأمعاء من خلال ملاحظة وجود دم في البراز وآلام البطن الشديدة والمتكررة في صورة تقلصات والغازات الشديدة المستمرة وتصلب منطقة البطن بشكل ملموس والغازات القوية المستمرة والرائحة الكريهة للبراز وأصوات البطن العالية، بالإضافة إلى الشحوب والإعياء وانخفاض المجهود وفقدان الوزن.

وعلى أية حال ينبغي استشارة الطبيب فور الاشتباه في الإصابة بسرطان الأمعاء؛ نظرا لأن التشخيص المبكر يزيد فرص العلاج.

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