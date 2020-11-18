صور.. سيدة ألمانية تزيل شعر أنفها بشكل مؤلم.. ومتابعين: أثارت الاشمئزاز

لايف ستايل

أثارت امرأة ألمانية الجدل حولها، بعدما نشرت مقطع فيديو لها، في أثناء محاولتها إزالة شعر أنفها، عن طريق الشمع.

وخلال تصوير السيدة "فيكي بالمر" لجلسة إزالة شعر الأنف، قاطعها ساعي البريد الذي طرق باب منزلها في منتصف الجلسة، ما أجبرها على الرد على الباب، وتحمل عصي بلاستيكية عالقين في أنفها، ما عرضها للسخرية.

ونشرت "فيكي" مقطع الفيديو لمتابعيها على منصة الفيديوهات "تيك توك"، لتوضح لهم كيف قامت بإزالة شعر الأنف باستخدام الشمع الذائب، حسب صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وكانت السيدة أدخلت عصا مغموسة في الشمع في كل من فتحتي أنفها، وثبتتها بشكل جيد، وانتظرت حتى يجف من الداخل، ومن ثم حاولت "فيكي" سحبه مرة أخرى إلى الخارج ،عن طريق الإمساك بالعصا.

وخلال الفيديو، الذي وصفه البعض بأنه مثير للاشمئزاز، كشفت السيدة الألمانية عن تألمها الشديد جراء القيام بالأمر؛ إذ شعرت باحساس حارق عند محاولتها لاقتلاع الشعر.

وسخر بعض المشاهدين من موقف السيدة، فجاء من بين التعليقات، "لقد ضحكت بشدة"، "كيف كان رد ساعي البريد عندما شاهدك في هذا الموقف الساخر؟"، "أتمنى ألا ينمو مرة أخرى"، "لقد أثارتي الاشمئزاز لدينا".

طرق إزالة شعر الأنف

ويعتبر شعر الأنف، هو خط الدفاع الأول للجسم ضد البكتيريا والجراثيم داخل تجويف الأنف، فضلا عن كونه جزء من النظام الذي يحمي الرئتين من الهواء الملوث، وهناك 3 طرق لإزالة شعر الأنف بصورة آمنة، حسب موقع womenshealthmag.

القص

يعد من أفضل الطرق الىمنة لإزالة شعر الأنف، عن طريق استخدام مقص الشعر الصغير، أو ماكينة قص شعر الأنف، المصممة بشكل يصل إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها.

الجرس الكهربائي

يعتبر الجرس الكهربائي طريقة آمنة وسهلة لإزالة شعر الأنف؛ إذ توفر المزيد من الوقت، مقارنة باستخدام مقص الأنف.

إزالة الشعر بالليزر

إذا كنتي تبحثين عن حل دائم للتخلص من شعر الأنف الزائد، فقد تكون إزالة الشعر بالليزر هي الأفضل.