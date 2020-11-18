روجينا: "بناتي بقوا أهلوية بعد ماتش 6-1 علشان الاضهاد في المدرسة"

علاقات و مجتمع

كشفت الفنانة روجينا أن زوجها الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، متعصب جدا لنادي الزمالك، خلال لقائهما مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة"، المذاع عبر فضائية "dmc".

وقالت روجينا: "أشرف زملكاوي متعصب وأنا أهلاوية والبنات وهما صغيرين كانوا زملكاوية، ولما الزمالك اتغلب 6-1 من الأهلي بقوا أهلوية عشان الاضطهاد في المدرسة".

وأكد أشرف زكي أنه لديه ثقافة الاختلاف، ويعتبر محمود الخطيب، واحدا من أهم رموز الكرة في الوطن العربي، موضحا أن الأهلي هو صالح سليم.

وذكر "زكي" واقعة حدثت له منذ فترة: "مرة وأنا في النقابة روحت أمضي لمستشفى للأعضاء يتعالجوا فيه، وطلب مني مدير المستشفى شرط إن هشام سليم يحضر التوقيع، وحضر ومدير المستشفى قال إنه مدير جمعية محبي صالح سليم".

وكان أشرف زكي يشغل منصب أمين صندوق نادي الزمالك، قبل أن يتقدم باستقالته؛ بسبب إجراءه عمليه جراحية في الفترة الأخيرة، متعللا بظروفه الصحية.