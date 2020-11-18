"حبيتها في صمت وكانت بالنسبالي حلم".. قصة ارتباط أحمد حلمي ومنى زكي

علاقات و مجتمع

قصة حب الثنائي لم تظهر كثيرا على الشاشات ولا صفحات الصحف ولا مواقع التواصل الاجتماعي، كما يفعل بعض النجوم، إلا أنها تجلت في مشاهد لاحظها الجميع، عندما حصلت منى على جائزة أفضل ممثلة دور أول عن فيلم "أسوار القمر".

لم يكن يعلم الزوجان مني زكي وأحمد حلمي اللذان ولدا في نفس اليوم، أن كل منهما سيقابل شريك حياته، المولود في نفس يوم ميلاده، فهما يتسما بطابع خاص كلاهما يساند الآخر، ويدعمه منذ الظهور الأول لهما، فكانت قصة الثنائي من أكثر القصص التي شهدها الوسط الفني.

ويتزامن اليوم 18 نوفمبر، يوم ميلاد الفنان أحمد حلمي ومنى زكي، ويُقدم "هُن" قصة حُب الثنائي خلال السطور التالية.

صدفة ربما كانت بمثابة حياة دبت الروح فيهما منذ أن التقيا، فشهد اللقاء الأول الشرارة التي اشتعلت بقلب "حلمي".

قرر أحمد حلمي الاحتفاظ بمشاعره لذاته وعدم الافصاح به لمنى، ولكنه لم يكن يعلم بأنها كانت تبادله نفس المشاعر، وظل الثنائي يتعامل بصمت، حتى أفصح الأول عن مشاعره، في أثناء فيلم "أفريكانو"، مع الفنان أحمد السقا.

حلمي يروي كواليس علاقته بمنى زكي

وقال أحمد حلمي في تصريحات تلفزيونية، إنه أعلن عن مشاعره لـ "منى" في أثناء تواجدها بجنوب أفريقيا لتصوير مشاهد الفيلم، وقال لها في الهاتف "أنا بحبك وعايز أتقدملك"، وما كان منها إلا أن طلبت منه الانتظار لحين عودتها.

وفور عودة منى زكي من جنوب أفريقيا أخبرت والدها بما حدث، وعلى الفور التقى "حلمي" به، وطلب الأول منه أن يؤجل موضوع الزواج حاليا؛ نظرا لقصور إمكانياته المادية للزواج، الأمر الذي دفع حلمي للاجتهاد في الحصول على أدوار البطولة حتى يتثنى له خطبتها، وبالفعل حدث ذلك وتحسنت أوضاعه المادية، وتم خطبتهما، وأعلن موعد الزفاف.

وأشار أحمد حلي خلال لقاءه مع الإعلامية إسعاد يونس، إلى أن منى زكي كانت بمثابة الحلم له، قائلا: "كنت جالس على المقهى وهي بالنسبة لي كانت حلم لا أحلم حتى أنني سوف أقابلها، كنت لا أعتقد أنني سوف ألتقي بها يوما من الأيام ولست أنا فقط بل جميع الشباب، وأتذكر أنني كنت أتحدث مع صديقي محمد بيومي عن منى وأنها جميلة فقال لي: (أنت هتتجوز منى)، وبعدها كانت بداية ظهور (الموباي).

وذهب حلمي لحضور مسرحية (لعبة الست)، و(كارمن) لمحمد صبحي، ليلعب القدر لعبته ويشاهدها مجددا: " كنا نترك (الموبايل) قبل الدخول، وفجأة رأيتها وهي تأخذ (الموبايل) الخاص بها، وكانت ترتدي فستانا لبني، فكلمت صديقي قلت له رأيتها، قال لي: وهل كلمتها فقلت لا، أكلمها أقوله لها إيه؟ أنا مين؟".

واستكمل أحمد حلمي بداية العلاقة بينه ومنى: "شاء القدر بعد ذلك والتقيت بمنى زكي عند محمد فوزي المنتج، حيث أنه كلمني لكي أقدم مسرحية وفي أثناء وجودي عنده قمت لكي أفتح الباب ورأيتها أمامي، فارتبكت ومن هنا بدأت علاقتي بها كصداقة كنا سنعمل معا مسرحية (شقاوة)، ثم ألغيت ثم بدأنا نتحدث كأصدقاء ثم قدمنا سويا (عمر 2000)، وكنت وقتها أنا معجب بها ، لكنها لم تكن تنتبه لي بالمرة".

العديد من التساؤلات دارت بذهن أحمد حلمي، خلال هذة الفترة، إذ قال: "كنت في مرحلة أتساءل فيها هل أنا معجب بها كفنانة مثلما أحببتها قبل أن أراها أم إنني أحبها حقا، فكان لا بد أن أصل لإجابة من أعماقي أولا، ولكي أجد إجابة لا بد أن يختفي جزء الفنانة المشهورة داخلي، ومن أجل الوصول لذلك كان من المنطقي أن أتقرب منها ونصبح أصدقاء قريبين".

وأوضح "حلمي": "هنا تبدأ تقول أنا أحبها أم أنه إعجاب، وهل هي كانت الرهبة مثل رهبة شخص مشهور تريد أن تراه وتتعامل معه على أرض الواقع وعندما تراه تظل الرهبة موجودة، إنما عندما تسافر معه ستزول، هذا الذي كنت أريد معرفته ولذلك كنا أصدقاء فترة إلى أن تأكدت من مشاعري تجاهها، أنا أحبها".

حلمي يتحدث عن اللقاء الأول مع أسرة منى

وقال الفنان أحمد حلمي، إنه تحدث مع شقيق زوجته الفنانة منى زكي، عندما تقدم لخطبتها، وذلك قبل أن يرجع والدها من السفر.

وأضاف "حلمي" خلال حواره مع الإعلامية إسعاد يونس، مقدمة برنامج "صاحبة السعادة"، عبر شاشة "DMC": "عندما قابلت والدها كان متفهما وضعي، ولم يسألني عن إمكانياتي المادية؛ لأنه أدرك أننا نحب بعضنا".

حلمي عن والد منى:طلب مني منخرجش مع بعض لوحدنا

وتابع أحمد حلمي: "طلب مني منخرجش مع بعض، وإني أزورها في البيت أو نخرج مع صحابنا، وقالي هرجع تاني بعد سنة وقولي عملت إيه، ووقتها كنت فاكر إني مش هعمل حاجة لأني مكنش معايا فلوس والمدة كانت قليلة جدًا، كمان حدد مبلغ معين للشبكة وكان 30 ألف أو 40 ألف جنيه".

وأردف: "شاركت في فيلم "55 إسعاف" مع النجم محمد سعد في هذه الفترة، ورحلة حب والناظر والسلم والثعبان"، لافتًا إلى أنه شارك في إعلان لشركة اتصالات شهيرة مع النجم محمد سعد، واشترط الحصول على 40 ألف جنيه؛ لكي يحصل على حق الشبكة، فوافقت الشركة.