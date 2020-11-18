روجينا عن أشرف زكي: "آمنت بيه وحبيته ومقولتش هيجيبلي إيه؟"

علاقات و مجتمع

تحدثت الفنانة روجينا عن زوجها الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، خلال لقائهما مع الفنانة إسعاد يونس، في برنامج "صاحبة السعادة"، المذاع عبر فضائية "dmc".

وقالت روجينا: "أنا آمنت بواحد وصدقته وحبيته ومصدقتش هيجيب لي إيه وهيقعدني فين ومكنش عندي ده، ومفكرتش بده وتحملت المسؤولية من صغري، ولما كنا بنجيب كرسي كنا بنفرح بيه؛ لأننا احنا اشتريناه محدش جابهولنا".

وأضافت روجينا: "الأحلام بتكبر والطموح بتكبر وبتحسي إن الرحلة حلوة وعلى قد التعب ربنا بيجازي".

ونصحت روجينا الشباب، قائلة: "بيقول نآمن ببعض ونحب بعض ومنفكرش في الشكل والمظهر، وعاوزين نمشي رحلة ونستحمل وهيبقى فيها انكسارات كتير وتعب، وأنا وأشرف بقينا نستحمل هو ينفعل، أنا حاضر طيب، وأنا لما اتنرفز هو يقول طيب أهداو للبنات".

وتابعت روجينا: "مقولناش ستوب لكن هنكمل عشان بنحب بعض، والرحلة ربنا كرمنا فيها، وعندنا بنتين أهم حاجة في حياتي، وعندك راجل مآمن بيكي وكل فترة يقول إنه مآمن بيكي".

وتحدث الفنان أشرف زكي، قائلا: "أنا بكره جدا الأغبياء، ولا أستطيع التعامل معاهم، وبقول كل واحد يسأل نفسه سؤال أنت عايز إيه، وحقق اللي أنت عايزه"، ضاربًا المثل بطلبة لديه في معهد السينما: "بيجي واحد طلبة العهد حلمه يبقى ممثل مشهور، وتبصي تلاقيه عمل حاجات ضد حلمه، وتلاقي ولد اتورط في مشكلة أو معاه سيجارة، أقوله دخلت المعهد عشان تبقى في صفحة الحوادث ولا صفحة الفن، وأنت اللي بتقضي على موهبتك.

وأكد أشرف زكي أن أجمل ما في الحياة متعة الشقاء "رحلتنا اللي مكنش معانا ندفع الـ300 جنيه، والناس كانت بتحسدنا على شقائنا، ودي كانت متعة، ومهم أنك تبقى مؤمن بفكر الآخر، ومتحاربش حاجة بتحبها".