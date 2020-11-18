أشرف زكي: "بنتي الكبيرة شايفانا فشلة ومدرسة قديمة"

علاقات و مجتمع

تحدث الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وزوجته الفنانة روجينا عن بنتيهما، خلال لقائهما مع الفنانة إسعاد يونس، في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع عبر فضائية "dmc".

وقال أشرف زكي إن ابنته الكبيرة "مايا"، خريجة المعهد العالي للسينما قسم إخراج، وأنه يتنبأ لها بأن تكون مخرجة كبيرة ومتميزة: "أنا فخور بيها جدا وهتبقى مخرجة عظيمة، وهي متمردة علينا وشايفانا فشلة ومدرسة قديمة".

وتحدث "زكي" عن ابنته مريم: "بتعمل كوارث وبتشتري حاجات من على النت، والفلوس تضيع علينا أو الحاجة تطلع بايظة وتطلب مني إني أخبي على والدتها ومش بقولها، وبتعمل كوارث على النت؛ لأن علاقتها بيه كبيرة، وكل يوم ليها وظيفة، يوم تقولي بابا أنا هشتغل ممثلة، ويوم أنا هبقى طبيبة".

بينما تحدثت روجينا عن ابنتها مايا، مؤكدة أنها كانت تحدد هدفها منذ طفولتها بدخول معهد السينما، مشيرة إلى أنها كانت ترغب في أن تقف أمام الكاميرا، ولكنها فضلت العمل بالإخراج: "قالتلي أنا مبحبش أقف قدام الكاميرا"، مشيرة إلى أنها عملت معها كمخرج مساعد في مسلسل "كلبش": "طلعت عيني وكل شوية تقولي يالا يا مدام، وشخصيتها قوية وشاطرة".

وقال أشرف زكي إن ابنته مايا عملت كمخرج مساعد مع رامي إمام وبيتر ميمي وأحمد الجندي وطارق العريان، وأخرجت فيلم صغير، قصة احسان عبدالقدوس، بعنوان "الله محبة"، وحصلت على امتياز في مشروع التخرج، مشيرا إلى أنها "بتكره إن حد يقولها انتي بنت أشرف زكي وروجينا".

ونوه "زكي" إلى أن ابنته رفضت الاستعانة بفنانين كبار في مشروع تخرجها: "قولت لها البطل والبطلة نجيب لك السقا مثلا قالت لي بابا أنا مش هعرف أديرهم؛ لأنهم في الأول والآخر هيبقوا جايين عشان خاطر بابا، لكن التانيين أنا هعرف أديرهم".