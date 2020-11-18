أشرف زكي عن سبب إعجابه بروجينا: كانت بتشتغل وعندها التزامات تجاه أهلها

علاقات و مجتمع

حكت الفنانة روجينا كواليس خطوبتها على الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، خلال لقائهما مع الفنانة إسعاد يونس، في برنامج "صاحبة السعادة"، المذاع عبر فضائية "dmc".

وقالت روجينا إن صديقة لها زارتها، بينما اتفق معها أشرف زكي أن ينتظر أسفل منزلها، وفي أثناء نزول صديقتها طلبت منها توصيلها لتفاجئ به ينتظرها، وطلب منها ركوب السيارة للحديث معها، قائلا: "احنا هنتجوز وهنبني مستقبلنا وهنعيش العمر كله مع بعض وأنا بحبك"، مشيرة إلى أنه وضع القواعد التي سارت عليها حياتهما فيما بعد.

وقال الفنان أشرف زكي، إنه كان لديه سيارة "فيات 128 بباب واحد"، حمراء اللون، مؤكدا أنه لم يتحدث مع روجينا عند ارتباطهما عن مسألة عملها، مضيفا: "أنا ضد ان واحد يتجوز ممثلة وبتشتغل ويقول لها اقعدي حتى لو قالت له آه"، متسائلا: "أنت ساعة ما اتقدمت لها كانت بتعمل حاجة غلط؟".

وكشف "زكي" عن جيل زوجته في معهد التمثيل، الذي أصبح من أشهر الفنانين، مؤكدا أن هذه الفترة كانت من أهم فترات المعهد، وكان في دفعتها أحمد السقا، وأحمد حلمي، وياسر جلال، ومحمد سعد، ورامز جلال، ومجدي كامل، ومها أحمد، ومنال سلامة، وحلا وهنا شيحة، ومنة شلبي، ومنى زكي، مضيفا: "روجينا كانت بنضارة والولاد دول كانوا أشقيا جدا، وكانوا على طول في رحلات وهزار، وهي كانت برة الشقاوة والهزار والضحك وكانت لوحدها، وده اللي كان مميزها، وكانت بتشتغل وكان عندها التزامات ناحية أهلها، وتحملت المسئولية بدري".