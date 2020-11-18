محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ:

حذرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية من مغبة استخدام بلازما الدم الخاصة بالأشخاص الذين تلقوا لقاحا تجريبيا لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، من أجل علاج مرضى الفيروس.

وأوضحت الإدارة الأمريكية - حسبما ذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية اليوم الثلاثاء - أنه يجب عدم استخدام هذه البلازما بسبب عدم التأكد من تأثيرها على المرضي، بخلاف بلازما المتعافين الغنية بالأجسام المضادة التي يمكن أن تحفز الاستجابة المناعية للمرضى ضد هذا الفيروس.

وعلى صعيد متصل، أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية مد ترخيص استخدام بلازما الدم لعلاج كوفيد-19 في الحالات الطارئة حتى نهاية شهر فبراير المقبل.

كانت هذه تفاصيل خبر "الغذاء والدواء" الأمريكية تحذر من مخاطر بلازما المتطوعين في تجارب لقاح كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.