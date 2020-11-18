روجينا: تليفون أشرف زكي مبيتقفلش وكنت بغير من نقابة الممثلين

علاقات و مجتمع

تحدث الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية عن زوجته الفنانة روجينا وذلك خلال لقائهم مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع عبر فضائية "dmc".

وقال أشرف زكي "روجينا كان عندها انغلاق وممكن تشوفك متجيش تسلم عليكي عشان مكسوفة وانا اجتماعي وصعب تلاقيني قاعد لوحدي لغاية ما بدأت تدرك ان ده خطاء وبقا عندها طاقة ايجابية واصدقاء وموبايلها مكنش بيرن دولقتي ما شاء الله وهيممثلة موهوبة اشتغلت واللي يقول اشتغلت عشان جوزها معندناش رد على الحاجات دي وهي بدأت مع أكبر وأهم مخرجين في مصر".

وأوضح زكي أنه كان نقيب في عام 2011 ولم تقف روجينا أمام الكاميرا وأن غادة عبدالرازق وأيمن سلامة رشحوها لدور جديد وانها بعد هذه الدور دخلت مرحلة جديدة في حياتها الفنية مشيرًا أن بعدها المخرج محمد سامي لم يقدم أي عمل إلا وهي موجودة فيه أو عرض عليها المشاركة فيه مضيفًا: "محمد سامي بدأ يحطها في أدوار تخترق سنها".

وقالت الفنانة روجينا: "ارتبطت بأشرف وهو في النقابة وكنا لما بنخرج بنروح النقابة وجت لي غيرة من النقابة في فترة 98 وكنت بغير منها وكنت بحس انه مهتم بالنقابة أكتر مني وولما عملت حادثة في فيلم المصير قدرت اهتمام الناس بيا ربيت بناتي على ان العمل الانساني الخيري أهم وهو وبيعرف يعمل توازن".

وأشارت أنه لم يذهب للمصيف هذا العام بسبب أعمال النقابة وأنهم يكتفوا يوم الجمعة بالخروج مع بعضهم للافطار صباحًا نظرًا لأنه يكون مشغول طوال اليوم "واحنا مقدرين ده".

ونحدث زكي عن كواليس عمله النقابي مضيفًا: "اللي الواحد عمله ربنا قعدهوله وربنا قدرنا كنا سبب وطبطبنا وكنا سند لناس كتير وربنا الحمد لله النعمة اللي احنا فيها بسبب حاجات كتير خير ومطلوب انك تبقى مهموم بالنقابة".

وكشفت روجينا أن هاتف زوجها لا يٌغلق ابدًا: "تليفونه مبيتقفلش والتليفون بيرن الساعة 5 وتقولي له انا صحيتك يقولك لا فيه ايه".