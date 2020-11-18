روجينا: أول هدية لي من أشرف زكي كانت قلب بلاستيك بـ2.5 جنيه

علاقات و مجتمع

حكت الفنانة روجينا كواليس زواجها من الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، خلال لقائهما مع الفنانة إسعاد يونس، في برنامج "صاحبة السعادة"، المذاع عبر فضائية "dmc".

وقالت روجينا إنها ذهبت مع والدتها للتقديم في معهد التمثيل، وكان وقتها أشرف زكي معيدا في المعهد، وكان يجلس في "البرجولا" مع المخرج أحمد شفيق، ونظر إليها وقال للأخير: "شايف البنت اللي لابسة نضارة دي.. أنا هتجوزها".

ولفتت روجينا إلى أن المخرج أحمد شفيق، هو من أخبرها بهذه الواقعة، بعد زواجها من أشرف زكي.

وأوضحت روجينا أنها حصلت على الصف الثاني الثانوي من مدينة فاقوس بمحافظة الشرقية، وانتقلت للقاهرة في الصف الثالث من الشهادة ذاتها، وكانت تعتبر نفسها في مجتمع غريب في أثناء ذهابها لمعهد التمثيل: "كان عندي قرار من وأنا طفلة إني هشتغل ممثلة".

وعن سبب إعجاب زوجها بها، قال أشرف زكي: "مؤدبة ومعندهاش خبرات وتجارب، وجايبة مامتها، وحسيت إنها تتفق مع مواصفات أنا بدور عليها، وشكلها كويس جدا وأمورة يعني، واتعرفت عليها بقا".

واستكملت روجينا: "انا دخلت المعهد وقبلت، والدكتور سعد أردش كان بيدرس لنا وكان معاه معيد اسمه أشرف زكي، وكان له شعبية في المعهد وكانوا بيحبوه وبيعتبروه أخوهم، قالي تعالي أنا بعمل مسرحية واشتركي معايا، وكان كل لما يشوفني يقولي تعالي أنا عايزك".

وأضافت الفنانة: "أنا قولت له لا مش هينفع مش عشان هعمل معاك مسرحية كل شوية تقولي تعالي أنا عايزك، لكن قولي البروفات امتى وأنا هاجي، راح بصلي واتضايق جدا، وهو عصبي جدا، وقالي خلاص أوقفي الحديث وعمل المسرحية، وجاب حنان ترك مكاني، وعزمنا يوم تصوير المسرحية، وروحت أنا وأحمد السقا ومحمد سعد ورامز جلال وطلب مني يومها إنه يتكلم معايا، وخلصت المسرحية وطالعة أخد تاكسي وماشية ونادى عليا، وقالي انا طالع أعمل عمرة وهستخير ربنا وهطلب إيدك وهتجوزك، بصيت له وسكت".

وتابعت روجينا: "قعدنا مخطوبين فترة قصيرة، وسافرت أمريكا وكنت صديقة مرات عمرو عبدالجليل، وكنا احنا الأربعة مع بعض على طول، وكان مكتوب كتابنا في السيدة نفيسة".

وعن كواليس الزواج، قال أشرف زكي: "كلمت سامي العدل وقولت له أنا هتجوز، قالي متشلش هم حاجة، وهو وجمال العدل والدكتور مدحت العدل عملوا لي تربيزة في مكان جميل، وقالولي اعزم 20 واحد، وكلمت حجاج عبدالعظيم وعلاء مرسي يشوفوا لي شقة، ولقوا شقة بـ280 في الشهر، وحجزنا كام يوم في فندق في شبرمنت، وعملنا فيه شهر العسل كام يوم وكنا بنشتغل".

واستكملت روجينا: "كلمني قالي فاضية نتجوز النهاردة قولت له خليها بكرة"، مشيرة إلى أن أول هدية أهداها لها أشرف زكي هي ميدالية قلب بلاستيك، اشتراها لها من ميدان الدقي بـ2.5 جنيه، ورفضت أن تأخذها منه؛ بسبب أسرتها.

وأوضح أشرف زكي أنه لم يعرف كيف كان يسدد الإيجار؛ لأنه كان مبلغ كبير وقتها: "الإيجار كان 300 جنيه، وأقسم بالله ما كنت عارف بنجيب الـ300 جنيه منين، وكنا بنقعد نتتظر عشان نشوف هنجيب إيجار الشقة الغالية دي منين".