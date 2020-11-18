علا تطلب الخلع من زوجها: "بيقولي دلعي راجل عجوز يصرف علينا"

علاقات و مجتمع

4 سنوات كاملة هو عمر زواج "علا.م"، البالغة من العمر 36 عاما، مع زوجها "م.م"، الذي رفض تطليقها؛ فقررت أن ترفع عليه دعوى خلع في محكمة زينهم، ووقفت تروي مأساتها أمام مكتب المنازعات.

تقول علا إنها أنجبت من زوجها طفلة واحدة، تبلغ من العمر 3 سنوات، وفي البداية كانت قصتهما رائعة؛ إذ عاشا حياة هنيئة، حتى اضطر الزوج لترك عمله، ما أدى لضيق ذات اليد، وظل على هذا الحال عام كامل، موضحة: "زي ما يكون مصدق يسيب الشغل".

وظلت "علا" تلح على زوجها ليبحث عن عمل جديد دون جدوى، ورده كان دوما جاهزا: "مفيش شغل على قد إمكانياتي، اشتغل ليه والمرتبات ضعيفة"، وهو ما زاد من الأزمة، وكان اعتماد البيت عليها وأهلها.

وأضافت علا: "مرتبي كان 500 جنيه، وبصرف على البيت والبنت، وبطبخ وبغسل وبعمل كل حاجة، ومش عارفة ممكن أعمل إيه تاني عشان البيت يفضل مفتوح"، ولكن المفاجأة أن زوجها لم يعجبه تلك الأموال: "كان بيقولي 500 جنيه فقرنا، عايزين فلوس أكتر".

ورغم أن أهل علا كانوا خير عون لها، إلا أن الزوج طمع فيها، وبعد مشاجرات عدة حول عمله وعملها، طلب منها شيء غير عادي: "قالي في راجل عنده 60 سنة عجوز عايز واحدة تدلعه وهيديها اللي هي عايزاه، انتي لازم تروحي تشوفي طلباته إيه".

حاولت الزوجة أن تفهم وجهة نظر زوجها، واعتبرته في إطار المزاح، ولكنه ألح عليها في الذهاب: "مبقتش مصدقة إنه بيطلب مني كده بجد، وعايزني اقعد مع راجل عجوز وادلعه، عشان يصرف علينا في البيت، اكتشفت اني مش متجوزة راجل".

وطلبت علا الخلع من محكمة الأسرة، دون حقوقها، بعد رفض الزوج طلاقها بالطرق كافة، وتمسكه بأن تكون على ذمته.