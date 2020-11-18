طرق عمل الطواجن في الفرن

لطواجن الفرن مذاق خاص يعشقها الكثير من الناس، وتبدع ربات البيوت في إعدادها على موائد الطعام.

يقدم "هن" 4 طرق لعمل طواجن في الفرن، منها:

الطاجن الأول: اللحمة بالجبنة الموتزاريلا :

من الأكلات المميزة جدًا وطعمه مختلف وشهي، ويمكن عمله بلحمة صغيرة مقطعة مثل الشاورما أو باللحمة المفرومة وتصنع منه كور مثل الكفتة أو على أشكال أصابع، ويحتاج هذا الطاجن إلى لحمة سريعة الطهي.

المقادير

لحمة متبلة ومقطعة مثل الشاورما أو الكفتة ويتم تحويلها إلى كور أو أصابع.

بصل مقطع شرائح.

جنبه موتزاريلا.

3 فصوص ثوم مهروس.

رشة محل وفلفل أو توابل حسب الرغبة.

ثمرة فلفل رومي أخضر وألوان مقطع شرائح.

كوب ونصف من عصير الطماطم ومصفى بشكل جيد.

كوب من عصير الطماطم ومصفى جيدًا.

طريقة التحضير

يتم تحمير البصل في الزيت أو السمنة حتى يصبح لونه ذهبيًا، ثم نضع عليه الثوم المهروس ونقلبه حتى يتحمر.

ونضع الفلفل الرومي الأضخر والألوان ثم نقلبهم جيدًا.

نضيف لهم الطماطم والتوابل ونتركهم على النار لمدة ربع ساعة إلى أن تتسبك الطماطم ثم نقلب الخليط في طاجن فخار أو بايركس.

نغطي وجه الطاجن بشكل جيد بالجبنة الموزاريلا.

نضع الطاجن في الفرن على درجة حرارة متوسطة إلى أن تسيح الجبنة.

نشعل شواية الفرن حتى يتم تحمير وجه الطاجن ويقدم ساخنًا.

الطاجن الثاني: لسان العصفور بالدجاج

يعشق الكبار والصغار الدجاج ولاسيما لسان العصفور وحين يمتزج الثاني معًا تكتمل الوجبة الغنية بالعديد من العناصر الغذائية.

المقادير

نصف كيلو من صدور الدجاج أو أوراك مخلية وتقطع مكعبان متوسطة الحجم.

نصف كيلو من لسان العصفور.

2 كوب من مرقة الدجاج الساخن.

عصير طماطم بجانب بصلة متوسطة مفرومة و2 فص ثوم مهروس وزيت أو زبدة حسب الرغبة.

ربع ملعقة صغيرة مستكة ونصف ملعقة بهارات وملح وفلفل أسود.

طريقة التحضير

نضع الدجاج والملح والفلفل الأسود والبهارات في وعاء كبير ونقلب جيدًا، ثم نتركه لمدة 40 دقيقة.

نسخن نصف كمية الزيت على النار ونضيف البصل ونقلبه حتى يذبل ونضيف الثوم ونقلب ثم نضيف عصير الطماطم والملح والفلفل الأسوج ونترك المزيج يغلي على النار لمدة 25 دقيقة مع التقليب.

نضع باقي الزيد مع ملعقة زبدة ونتركها حتى يذوب ونضيف المستكة ونقلها جيدًا ثم نضيف لسان العصفور ونقلبه حتى يتحول لونه إلى الذهبي ونضيف المرقة ونتركه يغلي ثم نضيف الدجاج ونتركه نار هادئة لمدة 20 دقيقة.

نسخن الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة نصف ساعة وندهن الطاجن الفخار بالفويل ثم نضعه في الفرن لمدة ثلث ساعة ونقدمه ساخنًا مع سلطة خضراء أو سلطة طماطم حارة.

الطاجن الثالث: السلمون

المكونات

نصف كيلو سلمون مطقع شرائح.

ربع كيلو كرات مقطع شرائح.

ربع كيلو طماطم كرزية مطقعة نصفين بجانب 2 فص ثوم مهروس و3 ملاعق كبيرة زيت زيتون.

ملعقة كبيرة مستردة وعصير ليمون وكمون وفلفل أسود.

طريقة التحضير

نتبل السلمون بالملح والفلفل الأسود والثوم والكمون ونتركه جانبًا.

نضع كرات الطماطم والملح والزيت والمستردة وعصير الليمون والفلفل الأسود ونقلب جيدًا.

نسخن الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونضع خليط الطماطم في قاع الطاجن الفخار مع التتبيلة.

نوزع السلمون على الوجه ثم نغطي الطاجن بالفويل ونتركه في الفرن لمدة نصف ساعة ثم نزيل الفويل ونضعه تحت الشواية لمدة 5 دقائق ويقدم ساخنًا.

الطاجن الرابع: العكاوي

المكونات

نصف كيلو عكاوي.

2 بصلة كبيرة مقطعة شرائح و2 ثمرة فلفل أخضر مقطعة حلقات و3 فصوص ثوم.

5 حبات حبهان و 4 فصوص ثوم سليمة و3 ورقات لورا.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود حصى و3 ملاعق كبيرة زيت وملح وفلفل حسب الرغبة.

طريقة التحضير

ننقع العكاوي في ماء وخل وهصير ليمون لمدة 45 دقيقة، نغسل العكاوي جيدًا بالخل والليمون تحت ماء جارى ثم نتركها جانبًا.

نسخن الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية.

نضع كمية كبيرة من الماء على نار متوسطة تغلي ونضيف فصوص الثوم والحبهان وورق اللورا والفلفل الحصى، ونقلب جيدًا ثم نضيف العكاوي ونترك الخليط على نار هادئة لمدة نصف ساعة.

نسخن الزيت ثم نضيف البصل ونقلبه حتى يذبل ونضيف الثوم المهروس ونقلب ثم نضيف العكاوي والملح والفلفل الأسود ونقلب لمدة 10 دقائق، ثم نضع خلي ط البصل والعكاوي في طاخن ساخن ونرص على الوجه حلقات الفلفل الأخضر ونضع الطماطم على نار متوسطة ونتركها تغلي ثم نضعها فوق العكاوي.

نغطي الطاجن بورق فويل ثم نتركه في الفرن لمدة ساعة ونزيل الفويل نضعه على الشواية حتى يحمر وجهه لمدة 10 دقائق ويقدم ساخنًا مع الأرز والخضار.