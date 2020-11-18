توقعات الأبراج اليوم 18-11-2020: شجاعة لـ الحمل.. وتحذير لـ العذراء

محمد اسماعيل - القاهرة - هل تودون معرفة المستقبل وما يخبئه لكم الحظ؟.. "لايف ستايل الخليج 365" يُقدّم لكم توقّعات المستقبل وحظك اليوم، مستندًا إلى مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب بحسب"Horoscop"

برج الحمل

لديك إمكانات قيادية كبيرة قد تظهر اليوم، ستكون شجاعتك وحماستك وقوتك منتشرة.

برج الثور

ربما دفعك الخوف من المجهول إلى تأجيل بعض الرحلات، إذا ظهرت فرصة للسفر اليوم، فلا تفوتها.

برج الجوزاء

تشعر كما لو أن جذور هويتك، مثل خلفيتك العائلية ومكانتك الاجتماعية، تتلاشى شيئًا فشيئًا.

برج السرطان

ربما تكون دائرة أصدقائك قد خضعت بالفعل لتغيير كبير. الحقيقة هي أنه لم يعد لديك الكثير من الأفكار المسبقة حول الأشخاص الذين تقابلهم.

برج الأسد

كنت تنظر بحسد إلى الآخرينـ أنت الآن تدرك أن الشخص الذي أثار الحسد معه هو مجرد شخص لديه الثقة بالنفس للذهاب إلى العمل وصقل وتطوير كفاءته، إنها مسألة عمل شاق وإيمان بالنفس وشجاعة في مواجهة المخاطر، يمكنك أن تفعل ذلك أيضا!.

برج العذراء

لا يعني العمل لحسابك الخاص أنك ستتمتع بمزيد من الحرية تلقائيًا، بالطبع، ستكون رئيس نفسك، لكنك ستتحمل أيضًا كل المسؤولية عن نجاح أو فشل مؤسستك. إذا استقلت، سينهار كل شيء، فكر في الأمر.

برج الميزان

في الأيام القليلة المقبلة، ربما ستدرك بعض ظواهر الطاقة أو غيرها من حالات الوعي شديدة الحساسية، لا تخف.

برج القوس

قد تقاتل من أجل أسباب عظيمة على الرغم من الحكم الأفضل على المزيد من الأشخاص الواقعيين.

برج العقرب

من المرجح أن يحصل تفاؤلك على دفعة قليلة اليوم، قد يكون لقاء عاطفي لا يُنسى مصدرًا لبعض الحماسة الإضافية.

برج الجدي

اترك أحلامك ترشدك، على سبيل المثال، قد تتخيل أن الحاجة إلى اتخاذ أي خيارات قد تلاشت. أو قد تمنح نفسك إجازة من الأعمال اليومية.

برج الدلو

هذا هو اليوم الذي تستمتع به، المناخ إيجابي والطاقة تتدفق. يبدو الأمر كما لو أن لديك عصا سحرية، ستكون عائلتك سعيدة جدًا بقضاء بعض الوقت الجيد معك.

برج الحوت

إذا انهار العالم اليوم، فلن تحرك رمش عينك، قد يكون مصدر النعيم هو ذلك الشخص الجديد في حياتك. هل أنت مغرم بالحب بشغف شديد ورائع؟.